Regionsäljare till Vermeer Viking
Debe Flow Group AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-26
Vermeer Viking är den officiella återförsäljaren av Vermeers maskinprogram & produkter i Sverige och Norge. Deras mål är att förse sina kunder med högklassig, personlig service, maskiner av hög kvalitet samt projektlösningar.
Företaget startades år 2011 i Askersund med närhet till många av de större svenska städerna och med bra kommunikationer. 2016 utökades säljområdet och täcker nu även hela Norge. De växer stadigt och befinner sig fortfarande på en spännande tillväxtresa. Under 2023 blev de en del av Debe Flow Group. Läs mer om Vermeer Viking här. Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vermeer Viking är på en spännande tillväxtresa och söker nu en regionsäljare i Mälardalen och norra Sverige. Som regionsäljare är det din uppgift att utöka Vermeer Vikings befintliga kundbas i ditt distrikt och du bearbetar både befintliga och nya kunder genom fysiska besök samt i showroom i Västberga.
Förutom försäljning innefattar tjänsten även produkt- och installationssupport, after sales-support, operatörsutbildning samt teknisk-, projekt- och servicesupport. Det finns goda interna utbildningsmöjligheter och för rätt person är utvecklingspotentialen stor.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi ser att du som söker är på väg upp i din karriär som maskinsäljare och har erfarenhet av försäljning inom branschen. Du har goda kunskaper inom entreprenadmaskiner och industrirelaterade fordon och är van vid att hantera frågor och supportärenden av maskinteknisk karaktär. Eftersom tjänsten innebär kundbesök och att driva försäljning ser vi att du tidigare arbetat i en liknande roll med goda resultat.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och serviceminded. Du är socialt säker och trygg i din kompetens och är duktig på att lyssna. Dina kunder har olika kunskapsnivåer när det kommer till entreprenadmaskiner och industrirelaterade fordon och det är därför viktigt att du har en förmåga att kommunicera på en nivå som anpassas efter kunden. Eftersom du kommer att arbeta självständigt trivs du bra med att arbeta individuellt, även om du ingår i ett team med personer i samma roll på andra orter. Därtill är du resultatorienterad och villig att utvecklas i din profession, det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm, Västberga
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är vår rekommendation att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Lön enligt överenskommelse
Detta är ett heltidsjobb.
Debe Flow Group AB (org.nr 556095-1450), https://debeflowgroup.com
Debe Flow Group
Sofie Egebrant sofie@debe.se
