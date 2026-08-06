Regionchef Trestad | Fraktkedjan
Experis AB / Administratörsjobb / Uddevalla Visa alla administratörsjobb i Uddevalla
2026-08-06
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Uddevalla
, Munkedal
, Vänersborg
, Trollhättan
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtiden för ett av Västsveriges ledande transportföretag? Är du en trygg och modern ledare med starkt affärsfokus, erfarenhet av att utveckla människor och verksamheter samt gärna har kunskap från transport- eller logistikbranschen? Då kan detta vara din nästa utmaning. Läs mer och ansök nedan.
Fraktkedjan - vilka är vi?
Fraktkedjan befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en affärsdriven och engagerad Regionchef till vår nya region Trestad. Här får du en unik möjlighet att leda och utveckla en verksamhet med stark lokal förankring, hög kompetens och stora ambitioner för framtiden.
Under året genomförs ett strategiskt samgående mellan Lastbilscentralerna Fraktkedjan och Centralen. När sammanslagningen är genomförd kommer verksamheterna i Uddevalla samt Vänersborg/Trollhättan att bilda region Trestad - en viktig del av den nya organisationen. Som Regionchef får du en central roll i att skapa en stark och framgångsrik region där människor, affärer och utveckling står i fokus.
Det sammanslagna bolaget kommer att omsätta cirka 1,4 miljarder kronor och bestå av omkring 170 delägare med en fordonsflotta på cirka 600 fordon. Tillsammans blir vi en av de starkaste aktörerna inom transport- och anläggningstjänster i Västsverige.
Vår framgång bygger på engagerade medarbetare, entreprenörsdrivna delägare och långsiktiga kundrelationer. Genom nära samarbete, hög servicegrad och hållbara, kundanpassade lösningar skapar vi värde för våra kunder varje dag. Nu söker vi en ledare som vill vara med och vidareutveckla verksamheten, stärka våra affärer och bidra till fortsatt tillväxt.
Din nya roll
Som Regionchef för Trestad har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och vidareutveckla regionens verksamheter. Du ansvarar för såväl den operativa driften som den strategiska utvecklingen, med fokus på ledarskap, affärsutveckling, lönsamhet och försäljning.
I rollen leder du ett team om cirka 45 medarbetare och har fullt budget- och resultatansvar. Du arbetar nära verksamheten, medarbetarna och våra delägare/åkare för att säkerställa ett starkt samarbete och en hög kundnöjdhet.
Du rapporterar direkt till VD och ingår i Fraktkedjans ledningsgrupp, där du aktivt bidrar till att förverkliga företagets långsiktiga strategi och fortsatta utveckling. Tjänsten är placerad i Trestad med närvaro på våra kontor i både Uddevalla och Vänersborg.
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren ledare med dokumenterad förmåga att framgångsrikt leda och utveckla verksamheter i förändring. Du har arbetat med såväl operativa som strategiska frågor och trivs i en roll där du får kombinera affärsmässighet med ett nära och engagerat ledarskap.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av större förändringsresor, organisationsutveckling eller företagsintegrationer, där du bidragit till att skapa engagemang, sammanhållning och en stark företagskultur. Du är van att arbeta självständigt och fatta beslut, samtidigt som du uppskattar värdet av samarbete och ser styrkan i att dela erfarenheter och idéer med kollegor och ledningsgrupp.
Som person är du affärsdriven, resultatorienterad och har en god strategisk förmåga. Du förstår vikten av att skapa långsiktigt värde genom starka relationer med kunder, delägare och samarbetspartners. Du har ett naturligt driv att utveckla både affärer och människor och motiveras av att skapa hållbara resultat över tid.
Ditt ledarskap präglas av trygghet, ödmjukhet och tydlighet. Du är lyhörd, kommunikativ och skapar förtroende genom att vara närvarande och engagerad. Samtidigt har du förmågan att sätta riktning, inspirera dina medarbetare och leda verksamheten mot uppsatta mål.
Som Regionchef blir du en viktig ambassadör för Fraktkedjan. Du står bakom vår vision, våra värderingar och vårt sätt att göra affärer. Att aktivt bidra till en positiv företagskultur och ett gott samarbete, både internt och externt, ser du som en självklar del av uppdraget.
För att lyckas i rollen tror vi att du är prestigelös, flexibel och har en naturlig förmåga att bygga starka och långsiktiga relationer. Du känner dig lika bekväm i dialogen med våra delägare och åkare som i mötet med kunder, medarbetare och andra samarbetspartners.
Vad erbjuder vi?
Hos Fraktkedjan får du möjlighet att bli en del av en framgångsrik organisation med stark lokal förankring, tydliga tillväxtambitioner och en företagskultur som präglas av samarbete, entreprenörskap och prestigelöshet.
Vi erbjuder en utvecklande och dynamisk ledarroll där du får stort mandat att påverka och forma regionens framtida utveckling. Du blir en viktig del av vår fortsatta tillväxtresa och välkomnas till en engagerad och sammansvetsad ledningsgrupp där erfarenhetsutbyte, samarbete och affärsutveckling står i fokus.
Vi värnar om våra medarbetares välmående och erbjuder konkurrenskraftiga förmåner, bland annat privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag via Benify samt regelbundna hälsokontroller.
Ansökan
Gällande denna tjänst samarbetar vi med Jefferson Wells. Du söker tjänsten genom att registrera din CV på vår hemsida och söka tjänsten genom länken nedan. Sista ansökningsdag är 16 augusti, observera att inga intervjuer hålls mellan vecka 28-32.
Om du har frågor vänligen maila rekryteringskonsult Maria Svedberg på maria.svedberg@jeffersonwells.se
alt. ring på 079-0763749.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Fraktkedjans framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Bräckevägen 2 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Arbetsplats
Fraktkedjan Kontakt
Contact
Maria Svedberg maria.svedberg@jeffersonwells.se Jobbnummer
10023993