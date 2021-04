Regionchef till vårt lokalkontor i Göteborg - Astarec AB - Logistikjobb i Göteborg

Astarec AB / Logistikjobb / Göteborg2021-04-06Vi söker dig som brinner för ledarskap och projektledningVi håller nu på att tillsätta en regionchef till vårt kontor i Göteborg. Vi söker en erfaren och kompetent person som både kan axla rollen som regionchef och som konsult i egna uppdrag.Om Torkel Öste Fastighetskonsulter ABFöretaget grundades 1989 av Torkel Öste som Aktiebolag. Under åren har företaget haft en positiv utveckling och består idag av ca 26 medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Vi är kända i vår bransch för att leverera tjänster av hög kvalité.Vad vi gör inom vårt affärsområdeVår affärsidé är att genomföra projektlednings-, tillstånds och marklösenärenden för samhällsbyggnadsprojekt samt att erbjuda sakkunnig rådgivning inom fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Företaget utför konsultuppdrag åt offentliga och privata uppdragsgivare där uppdragens karaktär och längd varierarVårt kundsegmentBland våra uppdragsgivare finns flera kommuner bl.a. Stockholms stad, Göteborgs Stad, Håbo kommun, Huddinge kommun, Nacka kommun, Mölndals stad m.fl. Andra uppdragsgivare är Naturvårdsverket och Region Stockholm. Vi utför även uppdrag åt energiföretag som t.ex. Göteborgs Energi. Ett växande kundsegment utgörs även av fastighetsföretag, markägare och privata aktörer som har behov av fastighetsjuridisk kompetens.Dina arbetsuppgifter i rollen som RegionchefRollen som regionchef är dynamisk och ställer höga krav på dig som person. I rollen arbetar du aktivt för att skapa kontakter samtidigt som du övervakar marknaden på förändringar. Du letar även upp nya uppdrag och matchar dessa med kontorets övriga konsulter. I din roll så ligger du hela tiden steget före och upptäcker kundens behov före de själva upptäckt behovet.Du kommer även att ha kontinuerlig kontakt med befintliga kunder i syfte att förstärka existerande kundrelationer och samarbeten. På så vis ökar du kontorets samlade möjligheter till att skapa nya uppdrag åt både dig själv och våra konsulter. Som regionchef är du en lagspelare som hellre vinner tillsammans än på egen hand.Det är stort fokus på att arbeta systematiskt för att ta in nya uppdrag, även utanför våra befintliga avrop och ramavtal. Det är även ditt jobb och ansvar att rekrytera ny personal till kontoret. Med detta följer budgetarbete, årliga medarbetarsamtal och lönesamtal. Som en del i personalansvaret ligger även att snabbt hjälpa nyanställda in i nya uppdrag.Som regionchef sitter du med i bolagets ledningsgrupp samt att du rapporterar direkt till bolagets VD - Martin Nord. Kontoret består idag av 7 självgående, fullbelagda och fantastiska konsulter. Med tiden ser vi gärna att kontoret växer med ytterligare konsulter.Dina arbetsuppgifter i rollen som konsult i egna uppdragSom konsult tar du på dig uppdrag inom exploateringsområdet, plangenomförande och markexploatering. Inom dessa uppdrag är du projektledare inom olika detaljplaneprojekt. Konsultrollen inbegriper att du bistår beställaren med råd och förslag i förhandling om markförsäljning, servituts- och nyttjanderättsupplåtelse.Arbetet består till stor del i att förhandla och upprätta avtal med både myndigheter och privata fastighetsägare. Du är med och arbetar i projektens alla skeden, från utredning, plan och tillstånd till genomförande. Arbetet omfattar till stor del att förhandla och upprätta avtal med såväl myndigheter som privata fastighetsägare.Tillsammans med dina kollegor bistår vi med fastighetsrättslig rådgivning och stöd i samtliga former av lantmäteriåtgärder, exempelvis avstyckning, fastighetsregleringar, fastighetsbestämning, 3D- fastighetsbildning, klyvning, bildande av servitut, ledningsrätt, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.2021-04-06Vi ser att du är utbildad inom samhällsbyggnad eller att du har annan relevant utbildning.Du har minst 10 års erfarenhet inom lantmäteri, exploatering och eller inom infrastruktur.Du har erfarenhet som konsult eller beställare och kanske t.o.m. som konsultchef.Vi ser tidigare erfarenhet i en roll som projektledande konsult och eller tidigare erfarenhet i en roll som konsultchef som meriterande.Du har också de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta mycket väl med andra människor både enskilt och i grupp.Varför arbeta hos ossRegionchefsrollen är ny för Göteborgskontoret och du har därför en unik möjlighet att vara med och utforma din roll tillsammans med bolagets VD. Regionchefsrollen har stora frihetsgrader givet att arbetet blir gjort och resultat uppnås. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och vi ser därför att du är den som kan ta kontoret till nästa nivå.Information om hur du söker tjänstenI denna rekrytering samarbetar Torkel Öste Fastighetskonsulter AB med ASTAREC AB. Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av rekryteringskonsult Josef Schreiber, josef@astarec.com . Du kan även ringa Josef på telefon: 0708-646 640.Ange referens "Regionchef Göteborg" i din ansökan.Sista ansökningsdag för tjänsten är satt till den 30e april. Ansökningar hanteras fortlöpande under processens gång. Intervjuer sker fortlöpande från dags dato till och med den 31a maj. Hemsida Torkel Öste Fastighetskonsulter AB: https://fto.se/ Hållpunkter i vår rekryteringsprocessSkicka in ansökan - senast den 30e aprilHantera ansökanKontakta kandidaterIntervju #1 sker med företagets VD Martin NordIntervju #2 sker med VD Martin Nord + 1 kollegaReferenstagningScreeningIntervju #3 sker med VD Martin Nord och företagets grundare Torkel ÖsteSkriftligt erbjudandeAvtalssignering - senast den 31 majOn-boardingTillträde - senast den 1a septemberVarmt välkommen med din ansökan senast den 30e april!Sista dag att ansöka är 2021-05-06