Regionchef till Stockholm
Coor Service Management Aktiebolag / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management Aktiebolag i Stockholm
, Huddinge
, Västerås
, Norrköping
, Sandviken
eller i hela Sverige
Har du ett starkt affärsfokus och ett ledarskap som engagerar och utvecklar andra?
Vill du leda och vidareutveckla en av Coors mest strategiskt viktiga leveranser? Vi söker en regionchef som vill ta ansvar för vår leverans till Swedbank i Stockholmsregionen och bidra till fortsatt utveckling, starka kundrelationer och hållbara resultat.
Hos Coor får du en nyckelroll där du tillsammans med engagerade chefer och specialister skapar värde för både kund, medarbetare och affär. Hos oss är du skillnaden.
Om Coor
På Coor gör vi vardagen enklare för våra kunder genom service som skapar välfungerande och hållbara arbetsplatser. Här får du stort förtroende, möjlighet att påverka och vara en del av en organisation där affär, människor och utveckling går hand i hand.
Om rollen
Som regionchef ansvarar du för leveransen till Swedbank i Stockholmsregionen med helhetsansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi, kvalitet och kundrelationer. Du leder verksamheten genom två gruppchefer och fyra specialister samt har ett indirekt ledarskap för cirka 30 medarbetare.
I rollen arbetar du nära kunden och interna funktioner för att säkerställa en kvalitativ, effektiv och hållbar leverans samt bidra till kontraktets fortsatta utveckling.
Ditt ansvar
Leda och utveckla verksamheten genom gruppchefer och specialister.
Ansvara för budget, resultat, kvalitet och leverans.
Utveckla kundrelationen och säkerställa hög kundnöjdhet.
Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ som skapar affärsvärde.
Bidra till kontraktets strategiska utveckling som medlem i ledningsgruppen.
Du rapporterar till kontraktschef och ingår i kontraktets ledningsgrupp med ansvar för leverans, lönsamhet och fortsatt utveckling.
Vem är du?
Du är en trygg och affärsorienterad ledare som kombinerar strategiskt tänkande med förmågan att skapa resultat genom andra. Du har erfarenhet av att utveckla verksamheter, bygga starka kundrelationer och leda genom chefer.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och van att samarbeta med många olika intressenter. Du arbetar strukturerat, tar initiativ och har ett tydligt fokus på affär, kvalitet och kundvärde.
Genom ett närvarande och coachande ledarskap skapar du engagemang, bygger förtroende och driver verksamheten framåt med både ett operativt och långsiktigt perspektiv.
Vi ser att du har
Minst 5 års erfarenhet från en ledande befattning med personal-, budget- och resultatansvar.
Minst 3 års erfarenhet av att leda genom underställda chefer i en större organisation.
Erfarenhet av att ansvara för verksamheter med flera funktioner samt omfattande personal-, budget- och resultatansvar.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla större serviceleveranser inom Workplace Experience, Facility Management, Property Management eller annan jämförbar tjänsteverksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av att leverera resultat mot affärsmål samt utveckla verksamhetens lönsamhet och kvalitet.
Flerårig erfarenhet av att självständigt ansvara för strategiska kundrelationer, affärsdialog och avtalsuppföljning på ledningsnivå.
Dokumenterad erfarenhet av affärsutveckling, merförsäljning och att utveckla befintliga kundsamarbeten.
Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete i större organisationer.
Erfarenhet av personalintensiva verksamheter samt god erfarenhet av samverkan med fackliga parter och arbetsrättsliga frågor.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet från bank-, finans- eller annan regulatoriskt styrd verksamhet.
Erfarenhet av kontraktsstyrning och arbete med komplexa kundavtal.
Erfarenhet av att leda geografiskt spridda verksamheter eller leveranser över flera orter.
Vi erbjuder
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företagPubliceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Startdatum: Omgående
Provanställning: Ja
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma att utföra bakgrundskontroll inför anställning.
Övrig information
Vid frågor om rollen kontakta Kontraktschef Karima Halldén, karima.hallden@coor.com
På grund av sommarledigheter kommer urvalet att påbörjas i mitten av augusti och intervjuer planeras i slutet av augusti. Återkopplingen kan därför dröja något längre än vanligt. Tack för din förståelse och glad sommar!
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
172 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9995974