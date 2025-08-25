Regionchef Restaurang
Yomo Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-08-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yomo Göteborg AB i Göteborg Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Taste Asia Group är en ung och expansiv koncern som specialiserar sig på mat och matupplevelser från Asien. Koncernen omfattar idag 15 bolag, bland annat restaurangkoncepten Asian Town, Food Garden, Svinesund Wok, Food Corner, YOMO och MY WOK samt livsmedelsbutiken Asian Market.
Vår vision är att erbjuda gästerna autentiska smaker, hög kvalitet och en unik matupplevelse.
Om rollen
Vi söker nu en regionchef som kommer att ansvara för driften av flera av våra restauranger. Rollen innebär ett helhetsansvar för att säkerställa att restaurangerna levererar högsta kvalitet i både service och matupplevelse, samtidigt som lönsamheten bibehålls.
Som regionchef blir du en nyckelperson i vår fortsatta tillväxtresa och får möjligheten att arbeta i en dynamisk organisation med starkt entreprenörsdriv. Du bör räkna med att resa och köra runt mellan restaurangerna i regionen som en naturlig del av tjänsten.Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla restaurangchefer och medarbetare i regionen.
Ansvara för att verksamheten följer koncernens mål, rutiner och kvalitetsstandarder.
Följa upp försäljningsresultat, kostnadskontroll och lönsamhet.
Rekrytering, schemaläggning och kompetensutveckling av personal.
Driva och implementera nya projekt och koncept inom regionen.
Säkerställa hög kundnöjdhet och förstklassiga gästupplevelser.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom restaurang eller servicebranschen.
Goda kunskaper i personalledning, ekonomiuppföljning och drift.
Stark kommunikativ förmåga och vana att leda team i en dynamisk miljö.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande: Kunskaper i kinesiska/mandarin.
Vi erbjuder
En central roll i en växande och ambitiös koncern.
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens asiatiska matupplevelser i Sverige.
Ett engagerat team med högt tempo och starkt driv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
email
E-post: hej@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regionchef TAG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yomo Göteborg AB
(org.nr 559263-1781)
Kungsgatan 25 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Yomo Göteborg Jobbnummer
9475146