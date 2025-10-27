Regionchef med butiksansvar
Är du en stark och inspirerande ledare med passion för försäljning, människor och kultur? Får du energi av att bygga starka team, driva utveckling och skapa resultat? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi söker nu en Regionschef med butikssansvar som vill vara med och ta vår region till nästa nivå -samtidigt som du stärker Junkyards position som den ledande destinationen för young fashion, trender och sneakers i Norden.
Hos oss handlar retail om mer än siffror. Vi bygger kultur, engagemang och fantastiska kundupplevelser - tillsammans. Som en del av Junkyard blir du en nyckelperson i ett engagerat ledarnätverk där vi kombinerar tempo, lärande och utveckling med genuin laganda och humor i vardagen.
Om rollen
I denna roll har du fullt ansvar för din egen butik, samtidigt som du övergripande leder och utvecklar tre butiker i regionen. Du fördelar din tid med cirka 60% regionschefsuppgifter och 40% i din egen butik. Du är en operativ ledare och coach med ansvar för drift, resultat och kultur.
Vad du kommer göra:
- Leda och utveckla butikschefer i regionen och stötta dem i att nå sina mål
- Säkerställa god butiksdrift, stark kundupplevelse och lönsam tillväxt i alla butiker
- Driva din egen butik som en förebild - du är aktiv på säljgolvet, leder genom handling och skapar energi i teamet
- Följa upp KPI:er, budgetar och driftprocesser samt använda insikter för att förbättra resultat
- Bidra till att stärka Junkyards kultur, värderingar och uttryck - både i butik och region.
- Samarbeta nära med servicekontoret och andra regionschefer för att dela erfarenheter och driva utveckling över lands- och marknadsgränser.
Rollen innebär viss resande inom regionen i Sverige. Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet med start senast 1 januari 2026.
Vi söker en ledare som kombinerar tydlig riktning med ett genuint engagemang för människor och teamutveckling. Du trivs i ett dynamiskt tempo och har lätt för att skapa goda relationer.
Vi ser gärna att du har:
- Gedigen erfarenhet av butiksledning eller ledning av flera enheter (t.ex. butikschef, områdesansvarig eller biträdande regionschef).
- Ekonomisk förståelse och erfarenhet av att optimera drift, bemanning och resultat.
- Förmåga att inspirera, coacha och utveckla andra ledare.
- Struktur, driv och ett skarpt öga för både detaljer och helhet.
- Ett naturligt intresse för mode, kultur och trender - samt förståelse för vad som engagerar våra kunder.
Varför Junkyard?
Hos oss får du frihet att leda på ditt sätt, med tillit, ansvar och stöd från ett starkt nätverk av kollegor. Du blir en del av ett varumärke i förändring, där vi bygger framtidens retail genom kultur, kreativitet och tydligt ledarskap.
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
Junkyard är en nordisk modedestination som riktar sig till unga människor med ett intresse för stil, identitet och vardagsmode. Vi har gått från att vara enbart streetwear-fokuserade till att erbjuda ett bredare sortiment av kläder och sneakers som passar en modern, avslappnad livsstil.
Vårt sortiment inkluderar sneakers från populära varumärken som Nike, Adidas, New Balance, Vans, Puma och Converse - samt vårt eget märke, Junkyard Apparel, som erbjuder kläder och accessoarer för både dam och herr. Junkyard Apparel växer i takt med våra kunders behov och uttryck, där fokus ligger på att göra det enkelt att klä sig snyggt och bekvämt. Det handlar inte om att följa varje trend, utan om att hitta en stil som känns rätt för dig.
Junkyard är en plats där mode möter gemenskap. Vi tror på att uttryck, inkludering och kreativitet är lika viktiga som plaggen vi erbjuder - och det genomsyrar både vårt sortiment och vårt sätt att tänka. Ersättning
