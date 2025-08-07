Regionansvarig Säljare
Orkla House Care AB / Butikssäljarjobb / Jönköping Visa alla butikssäljarjobb i Jönköping
2025-08-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orkla House Care AB i Jönköping
Bli en del av vårt team som Regionansvarig Säljare!
Är du driven, nyfiken och vill göra skillnad? Vi söker en självgående och engagerad säljare som älskar att skapa starka kundrelationer och driva försäljning framåt. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med på en spännande resa där både kunder och produkter utvecklas.
Känner du att det här passar dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Distriktsansvar med fokus på resultat, budget och rätt sortiment i butik.
Bygga och utveckla kundrelationer - både nya och befintliga.
Genomföra kundbesök, utbildningar, event och mässor.
Agera rådgivare kring sortiment, försäljning och merförsäljning.
Uppföljning av kedjeaktiviteter och löpande kundutvärderingar.
Rapportera i CRM och hålla dig uppdaterad om marknad och konkurrenter.
Bidra till att stärka Orkla House Cares varumärken.
Kvalifikationer:
Avslutad gymnasieutbildning.
Högskoleutbildning eller säljinriktad KY-utbildning är meriterande.
Kompletterande kurser eller utbildningar inom försäljning och marknad är också meriterande.
Du har gärna god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska.
B Körkort är ett krav
Vem söker vi?
En självständig, positiv och resultatinriktad säljare med några års erfarenhet av kundbearbetning mot detalj- eller fackhandel. Du är van vid CRM-baserat säljarbete och har goda kunskaper i Officepaketet. Branschkunskaper är meriterande, men viktigast är din vilja att lära och utvecklas. Vi lägger även stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mångfald i bakgrund och erfarenhet är viktigt för oss, och vi strävar efter en inkluderande arbetsmiljö där alla kan bidra med sina styrkor. Om du är motiverad och har relevant bakgrund uppmuntrar vi dig att söka, även om du inte uppfyller alla kvalifikationer i annonsen.
Vad kan Orkla House Care erbjuda dig?
På Orkla House Care får du arbeta i en dynamisk och kommersiellt fokuserad miljö med engagerade kollegor och en kultur präglad av samarbete, utveckling och framåtanda. Rollen innebär ett självständigt och affärsmässigt försäljningsarbete där du får goda möjligheter att påverka och utvecklas i takt med att organisationen och produktportföljen växer. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och en arbetsplats där förändringsvilja och öppenhet värderas högt.
Tjänsten är en heltidsanställning. Distriktet sträcker sig över Småland och Västergötland. Du utgår hemifrån (i distriktet) och är på resande fot större delen av tiden med ett par övernattningar per månad. Helg- och kvällsarbete kan förekomma i samband med mässor, butiksevent och konferenser.
Om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Sales Manager, Fredric Johansson, fredric.johansson@orkla.se
, 0709166303.
Urval sker löpande, ansök dock senast den 31.08.2025.
För mer information om Orkla House Care, besök gärna vår hemsida: https://www.orklahousecare.com/
Låter detta intressant? Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orkla House Care AB
(org.nr 556133-6990)
Tallvägen 6 (visa karta
)
564 23 BANKERYD Jobbnummer
9449467