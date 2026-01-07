Regionansvarig säljare
2026-01-07
Vill du börja som säljare hos oss för att sedan växa i din roll i ett expansivt företag? Du behöver inte ha svaret klart för dig men vi vill berätta att möjligheten finns!
Om arbetsplatsen
Gårdsmark har sitt ursprung i Dalarna och erbjuder helhetslösningar inom enskilda avlopp och dräneringar. Förutom att vi har branschens bästa garanti på arbete och material så arbetar vi med något viktigare än så - nämligen trygga kunder. För oss är det ganska simpelt: tar varje medarbetare ansvar inom sitt område får vi både trygga kunder och medarbetare vilket är det vi aktivt jobbar för. På Gårdsmark är vi stolta över att vi fokuserar på relationen till våra kunder och att de känner en trygghet i att anlita oss. Vi tar ansvar för att kunden förstår vad den betalar för och vad den kan förvänta sig - rätt och slätt utan krusiduller och överraskningar längs vägen.
Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos oss kommer du att göra hembesök hos privatpersoner för att berätta om det erbjudande som vi har. Du har hela säljområde som ditt arbetsområde och är fri och lägga upp din 40 timmars arbetsvecka så det passar dig. Vi kommer tillsammans sätta upp förväntade mål och sedan har du frihet under ansvar att bedriva ditt arbete på det sätt du tycker är bäst.
"Men vänta nu, jag kan ingenting om dränering och avlopp?" tänker du nu. "Inga problem" tänker vi för du kommer att få all den utbildning och kunskap du behöver under din introduktion samt att du kommer få chansen att gå bredvid en erfaren säljare innan du ska flyga iväg själv. Din introduktion kommer till stor del att ske på vår hemmabas vilket är Dalarna. Vi letar nämligen efter rätt individ för uppdraget, kunskapen kan vi ge dig.Kvalifikationer
Är du lastbilschaufför, snickare, pallspikare eller astronaut? Vet du vad, det spelar ingen som helst roll vad din bakgrund är utan vi letar efter rätt individ för att bli vår nästa säljare. De krav vi har på dig är att du delar vår vision om hur vi behandlar våra kunder samt att du behöver ha ett B-körkort, egen bil och att du behärskar det svenska språket på en bra nivå. Har du tidigare säljerfarenhet är det meriterande men inget krav.
Då har vi avklarat det, vad är det då för individ vi letar efter? Till att börja med är du en relationsbyggare av rang. För dig är det viktigt att etablera ett förtroende hos våra kunder och du är bra på att få andra att känna sig bekväma. Vidare så är du en person som triggas av att sätta mål och du jobbar hårt för att infria dessa mål. Du tar ditt arbete på allvar och tar tag i de eventuella problem som dyker upp. Du är en god lyssnare och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Det blir sällan missförstånd när man har med dig att göra och skulle det uppstå missar, vilket det kan göra, är du den första att försöka lösa det.
Vill du satsa på oss så satsar vi på dig. Vi skapar möjligheterna för rätt person och är du den ser vi gärna att du en karriärmöjlighet hos oss på Gårdsmark .
Så vad tror du, är det här nästa steg för dig? Om svaret är ja hoppas vi på att få läsa din ansökan inom en snar framtid! Urval och intervjuer kommer att ske löpande och även tillsättning kan komma att ske tidigare så skicka in din ansökan så snabbt som möjligt!
Ha det bra så länge
//Teamet på Gårdsmark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
