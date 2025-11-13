Regionansvarig säljare
Junora är en av marknadens snabbast växande nätauktionsplattformar. Junora hjälper företag och privatpersoner att sälja fordon, maskiner och redskap via auktion på ett enkelt och effektivt sätt. Vi är idag ca 50 medarbetare och växer snabbt - nu söker vi toppsäljare som vill vara med på vår resa och arbeta med attraktiva produkter riktade mot kunder inom lantbruk, entreprenad, skogsbruk, industri, bygg och flera andra branscher.
Hos oss får du frihet under ansvar, möjlighet att driva egna affärer och belönas för resultat, samtidigt som du utvecklas i ett målinriktat team med starkt fokus på gemensam framgång.
Som Regionansvarigsäljare på Junora är ditt primära fokus att driva in nya objekt till försäljning på vår auktionsplattform.
Din första prioritet är egen kundbearbetning - att prospektera, kontakta, besöka och följa upp kunder för att öka användningen av auktionsplattformen. Det är din egen aktivitet som skapar resultat, men förbokade möten finns som stöd.
Du ansvarar för hela processen från första kontakt till publicering och uppföljning, samt guidar kunder genom plattformen och auktionsprocessen. Rollen kräver driv, initiativkraft och förmåga att vända förväntningar till konkreta affärer.
Du arbetar självständigt men är en del av ett team där samarbete och erfarenhetsutbyte stärker både dig och kollegorna.
Ansvarsområden
Prospektera, bearbeta och besöka nya samt befintliga kunder inom olika branscher.
Genomföra kundmöten och driva hela säljprocessen - från första kontakt till avslut.
Identifiera och publicera kundernas objekt på plattformen.
Bygga långsiktiga relationer och säkerställa återkommande affärer.
Aktivt arbeta med uppsökande försäljning, nätverkande och kalla samtal.
Följa upp försäljning, identifiera nya affärsmöjligheter och ta referenser.
Rapportera kundaktiviteter och resultat i CRM-systemet.
Vem är du?
Resultatorienterad - Du drivs av att nå och överträffa mål och triggas av tydliga prestationer.
Driv & Affärsinstinkt - Du söker ständigt nya affärsmöjligheter och tar initiativ för att skapa din egen framgång.
Självständig - Du planerar din egen tid, äger din pipeline och levererar hög aktivitet varje dag.
Kommunikativ - Du har förmågan att fånga kundens intresse och förmedla nytta med tjänsten du erbjuder.
Relationsbyggare - Du skapar snabbt förtroende och långsiktiga kundrelationer som ger återkommande affärer.
Lösningsorienterad - Du anpassar dig efter kundens behov och hittar kreativa lösningar som driver affärerna framåt.
Lagspelare med vinnarkultur - Du bidrar till teamets framgång samtidigt som du strävar efter egna toppresultat.
Trivs i en miljö med högt tempo och tydliga mål. Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet av försäljning.
Dokumenterad erfarenhet av uppsökande försäljning.
Van att arbeta mot individuell budget och KPI:er.
God systemvana, gärna CRM-erfarenhet.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av maskiner, fordon eller entreprenad.
Tidigare arbete med kunder inom lantbruk, industri, bygg eller liknande branscher.
Vi erbjuder
En lönemodell som belönar dina resultat: fast grundlön och provision utan tak.
Förmånsbil, mobiltelefon och arbetsdator
Ett flexibelt arbetssätt där du utgår från hemmakontor och själv planerar din tid
Stora utvecklingsmöjligheter i ett bolag där din insats gör skillnad.
En kultur med utbildningar, konferenser och gemenskap där vi vinner tillsammans.
Frihet under ansvar - hos oss äger du din egen framgång.
Tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Lön enligt överenskommelse
