Regionansvarig Norr
Reviver AB / Sjukvårdschefsjobb / Umeå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Umeå
2026-06-26
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Regionansvarig / Verksamhetsutvecklare – Norr (Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå eller Luleå.
Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från grunden och samtidigt göra verklig skillnad i människors liv?
Reviver AB växer och söker nu en Regionansvarig/Verksamhetsutvecklare för region Norr. Detta är en nyckelroll där du får möjlighet att etablera och utveckla vår verksamhet i regionen samt vara med och skapa långsiktiga lösningar för människor i utsatta livssituationer.
Om Reviver AB
Reviver AB arbetar med stöd- och förändringsinsatser för personer som befinner sig i utsatta livssituationer. En central del av vår verksamhet är att erbjuda skyddade boenden med hög personaltäthet och ett nära, individanpassat stöd.
Vi arbetar bland annat med personer som:
• lämnat kriminalitet,
• är utsatta för våld i nära relation,
• lever med hedersrelaterad problematik,
• har annan komplex social problematik och behov av stöd.
Vårt arbete bygger på närvaro, tillgänglighet, samverkan och en stark tro på varje människas möjlighet till förändring.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som Regionansvarig ansvarar du för att etablera och utveckla Revivers verksamhetsområde Norr. Du blir företagets representant i regionen och får en central roll i att bygga upp lokala strukturer, skapa samverkanskontakter och successivt rekrytera och leda framtida medarbetare, såsom samordnare och kontaktpersoner.
Tjänsten är bred och kombinerar strategiskt verksamhetsutvecklingsarbete med ett operativt ansvar.
I rollen kommer du bland annat att:
• etablera och utveckla Revivers verksamhet i regionen,
• skapa och utveckla samverkan med kommuner, myndigheter, Kriminalvården, vårdgivare och andra samarbetspartners,
• ansvara för kvalitet, utveckling och verksamhetsuppföljning,
• rekrytera, introducera och leda framtida medarbetare,
• bidra till verksamhetens tillväxt och långsiktiga utveckling.
Under uppstartsfasen kommer du även att arbeta klientnära. Det innebär att du ger stöd till personer som vistas i våra skyddade boenden eller andra klienter som behöver samordning, praktiskt stöd och vägledning mot ett tryggare och mer självständigt liv.
Vi söker dig som
Du är en trygg ledare med ett starkt eget driv och trivs i en roll där du får kombinera verksamhetsutveckling med arbete nära människor.
Vi tror att du:
• har erfarenhet av att leda verksamhet, arbetsgrupper eller projekt,
• är självgående, initiativrik och van att fatta egna beslut,
• har god organisatorisk och strategisk förmåga,
• är van att skapa samverkan och bygga långsiktiga relationer,
• har erfarenhet av personalansvar, rekrytering eller verksamhetsutveckling,
• uttrycker dig väl i tal och skrift,
• har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från
• kommunal verksamhet,
• Kriminalvården eller Frivården,
• socialtjänst,
• arbetsmarknadsinsatser,
• idéburen sektor,
• annan verksamhet med fokus på social förändring, rehabilitering eller behandling.
Vi värdesätter också att du har erfarenhet av arbete med personer som
• lämnat kriminalitet,
• utsatts för våld i nära relation,
• lever med hedersrelaterat våld och förtryck,
• har komplex social problematik eller psykisk ohälsa.
Du behöver ha förmåga att skapa förtroende, sätta tydliga gränser och möta människor med respekt, engagemang och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Vi erbjuder
Hos Reviver får du möjlighet att vara med och bygga upp något nytt samtidigt som du blir en del av en växande organisation med stort engagemang.
Vi erbjuder:
• en unik möjlighet att etablera och utveckla Revivers nya region i Norr.
• ett självständigt uppdrag med stort eget ansvar och inflytande,
• möjlighet att påverka verksamhetens utveckling från start,
• engagerade och erfarna kollegor runt om i landet,
• kontinuerlig handledning, kompetensutveckling och regelbundna verksamhetsmöten,
• en meningsfull arbetsplats där människors förändringsresa står i centrum.
Anställning
Placering: Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå, Piteå eller Luleå.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med CV och personligt brev till [e-postadress].
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Reviver AB – Vi tror på människors möjlighet till förändring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: jobb@reviv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reviver AB
(org.nr 559406-2050)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
jobb@reviv.se
Martin B jobb@reviv.se Jobbnummer
9980758