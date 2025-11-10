Regionalt IKT-stöd - Mo Gård LSS
2025-11-10
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
Vill du vara med och utveckla användningen av digitala stöd för personer med funktionsnedsättningar? Har du ett genuint intresse för teknik i människans tjänst? Då kan du vara den vi söker som Regionalt IKT-stöd inom Mo Gård!
Som Regionalt IKT-stöd har du en nyckelroll i att kvalitetssäkra och vidareutveckla brukarnära teknikanvändning inom våra verksamheter.
Du verkar i nära samarbete med pedagoger, styrgrupper, centrala stödfunktioner samt externa partners - allt för att säkerställa att individerna som bor hos oss får tillgång till rätt tekniska stöd utifrån sina behov och rättigheter.Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Du kommer ha ett varierat och betydelsefullt uppdrag med fokus på att stärka teknikanvändningen och hjälpmedel inom verksamheten. Du får möjlighet att använda din tekniska kompetens och pedagogiska förmåga för att förvalta samt följa upp etablerade arbetssätt och metoder inom IKT-området. Samtidigt ger du stöd till personalen i att använda teknik som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du ansvarar också för att dokumentationen i genomförandeplaner är uppdaterad och relevant utifrån IKT-perspektivet.
I nära samarbete med andra yrkesroller, såsom central IKT-pedagog och specialpedagoger, bidrar du till implementeringen av nya arbetssätt och metoder. Du arbetar nära personalen och framför allt nära de personer som bor inom Mo gård för att göra tekniken till ett naturligt och meningsfullt stöd i deras vardag.
I din roll ingår att följa utvecklingen inom området genom omvärldsbevakning och att sprida kunskap inom organisationen, så att verksamheten håller sig uppdaterad. Du ansvarar även för informationsöverföring mellan olika enheter, exempelvis vid flytt eller nya uppdrag.
Du blir en viktig länk i att sprida kunskap och skapa engagemang kring IKT inom organisationen - bland annat genom utbildningar, handledning och konsultationer. Du kommer även vara delaktig i felsökning och enklare felavhjälpning inom varseblivningssystem och påkallelselarm vilket kräver ett lösningsfokuserat förhållningssätt och god teknisk förståelse.
Om dig
Vi söker dig som har pedagogisk eller stödpedagogisk utbildning, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Erfarenhet från LSS samt kunskap om digitala hjälpmedel och IKT-lösningar inom stödverksamheter är mycket meriterande och ger dig goda förutsättningar att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. Du har en stark pedagogisk förmåga och trivs i rollen som handledare, där du inspirerar och stöttar andra att utveckla sin teknikanvändning. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är strukturerad och självgående, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med olika yrkesgrupper och bygga förtroendefulla relationer. Du har god kännedom om gällande lagar och regler, inte minst kring personuppgiftshantering enligt GDPR och känner dig trygg i att arbeta med dessa som grund.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av AKK samt målgruppserfarenhet inom exempelvis NPF, dövhet eller synnedsättning.
B-körkort är en förutsättning för tjänsten, beroende på regionens geografiska förutsättningar, då du kan komma att arbeta på flera olika enheter.
Vi erbjuder
Hos oss får du chansen att göra verklig skillnad i en organisation där ditt arbete verkligen betyder något. Här kan du påverka och forma framtidens IKT-lösningar i hela regionen - din röst och ditt engagemang räknas!
Du blir en del av ett kompetent team med inspirerande kollegor, starka stödfunktioner och tillgång till kraftfulla nationella nätverk som lyfter din utveckling.
Vi satsar på dig - Du kommer vara en del av en riktad kompetensutvecklingssatsning på området under 2026 och kommer utöver det få kontinuerlig kompetensutveckling och en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och får möjlighet att växa.
Vi erbjuder tillsvidareanställning på 75-100 procent med månadslön enligt överenskommelse och utifrån individuell lönesättning. Vi kommer att tillämpa provanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. I rekryteringsprocess tillämpas arbetspsykologiska tester. En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret.
Urvalet sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt Ersättning
