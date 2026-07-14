Regional utvecklingssamordnare
Region Kronoberg, Hållbar Tillväxt / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-14
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I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
För invånarna, på uppdrag av politiken och i samverkan med andra driver vi utveckling enligt Gröna Kronoberg, vår regionala utvecklingsstrategi.
Vill du förvalta och utveckla regionala stödformer i en föränderlig värld? Region Kronoberg söker en serviceinriktad utvecklingssamordnare som vill kombinera framdrift och omställning med offentlig verksamhets grundläggande principer om rättssäkerhet och transparens.
Om rollen
Som regional utvecklingssamordnare tillhör du Regional utveckling och arbetar med uppdrag inom näringsliv och samhällsbyggnad. Du arbetar utifrån strategin "Framtidens Kronoberg i världen" för att skapa nytta för invånare och företag genom effektiv förvaltning av regionala, statliga och EU-medel.
Du blir en viktig länk till de aktörer vi stödjer och arbetar med stödformer som:
Konsulttimmen: Expertrådgivning för småföretagare.
Företagsstöd: Utvecklingscheckar och investeringsstöd i samarbete med partners som Almi.
Kommersiell service: Stöd för att säkra service i gles- och landsbygder.
Regionala uppdrag: Stöd och uppföljning till organisationer med regionala utvecklingsuppdrag.
Tjänsten är placerad på Nygatan 20 i centrala Växjö.
Intervjuer planeras att genomföras via Teams den 20 och 21 augusti.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14ArbetsuppgifterArbetsuppgifter
Handlägga stöd och bereda ärenden inför beslut.
Koordinera och följa upp våra stödformer för att säkerställa att resurser används effektivt och når uppsatta mål.
Planera aktiviteter, möten och dialoger med intressenter och målgrupper.
Informera och kommunicera pedagogiskt om regionens uppdrag och finansieringsmöjligheter.Kvalifikationer
Vi välkomnar både dig som är i början av din yrkesbana och dig med erfarenhet. Du har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom statsvetenskap, ekonomi eller samhällsplanering.
För att lyckas i rollen har du:
• Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt med öga för kvalitet
• Samhällsintresse och förståelse för politiskt styrd verksamhet
• God digital mognad och vana vid hybrida arbetssätt
• Förmåga att kommunicera väl på svenska och engelska
• Meriterande: Erfarenhet av offentlig administration, handläggning eller projektstöd
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har:
• Hög servicekänsla och samarbetsförmåga: Du är lyhörd och ser samverkan som vägen till bra resultat
• Självledarskap: Du har drivkraft nog att strukturera din dag och ta ansvar för att slutföra dina uppgifter
• Flexibilitet: Du behåller din struktur och är lösningsorienterad även när förutsättningar förändras
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetstid: Dagtid.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 418/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Hållbar Tillväxt Kontakt
Vision
Eva-Lena Klang 0470-58 20 76 Jobbnummer
10001989