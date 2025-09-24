Regional stödpedagog sökes till Unika LSS
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unika LSS Omsorg Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Vaxholm
eller i hela Sverige
Om Unika region Stockholm
Unika region Stockholm består av 33 service och gruppbostäder samt daglig verksamhet inom Stockholmsområdet. Verksamheterna bedrivs i både egen regi och på entreprenadavtal genom Stockholms stad, Vaxholms stad och Huddinge Kommun. Brukarna har varierande stödbehov och tillhör personkrets 1.
Om rollen som regional stödpedagog
Som stödpedagog med regionalt uppdrag kommer du att arbeta övergripande för flera av våra gruppbostäder med fokus på utbildning, handledning och nätverk, både för brukare och medarbetare. Du är van att arbeta verksamhetsnära och det är viktigt att du har ett eget driv där du självständigt planerar och strukturerar ditt arbete.
I rollen ingår att:
Arbeta regionalt över flera gruppbostäder i Stockholmsområdet
Planera, leda och följa upp utbildningsinsatser och nätverksträffar för personalgrupper
Ge regelbunden handledning till flera medarbetargrupper i det pedagogiska arbetet
Driva och inspirera till gemensamma metoder och arbetssätt inom verksamheterna
Planera och leda nätverk för brukare, för att skapa delaktighet, gemenskap och utveckling
Samverka med chefer, medarbetare, anhöriga, våra metodspecialister och andra aktörer
Vi söker dig som har Har utbildning som stödpedagog/socialpedagog eller motsvarande (minst 200 YH-poäng/60 hp)
Har erfarenhet av arbete inom LSS som stödpedagog, gärna gruppbostäder
Är trygg i rollen som handledare, utbildare och pedagogisk förebild
Har goda kunskaper i Tydliggörande pedagogik, Lågaffektivt bemötande samt Alternativ och kompletterande kommunikation
Har god förmåga att planera, strukturera och organisera
Är flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
DMO-vägledare, Certifierad Studio 3 tränare samt godkänd TNT i Motiverande samtal är meriterande.
Vi erbjuder Ett regionalt uppdrag med pedagogiska arbetsuppgifter utifrån fler olika avtal och där du arbetar mellan regionens samtliga verksamheter.
Arbete i en organisation som värdesätter kompetens, omtanke och engagemang
Samverkan med företagets metodspecialister för din egen professionella utveckling och kollegial tillhörighet
Nätverk med övriga stödpedagoger
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för både brukare och kollegor
Kvalifikationer Examen från stödpedagogutbildningen 200 YH poäng eller 60 HP inom pedagogik.
Erfarenhet samt kunskap om målgruppen LSS vuxna personkrets 1.
Grundläggande kunskaper om hushållsarbete såsom kost och hygien.
Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift.
Meriterande om du därtill har Erfarenhet av arbetsledning
Erfarenhet av att ha jobbat med människor med autism och utmanande beteende.
Erfarenhet av att arbeta med individer med komplex psykosocial beteendeproblematik.
Erfarenhet av tydliggörande kommunikation och lågaffektivt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning Tjänstgöringsgrad: 100% Arbetstid: dagtid månd-fredag Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringsperioden har gått ut. Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag [infoga datum) men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo/UnikaUnika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en meningsfull vardag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Antonio Mir Cabot, regionchef antonio.mir.cabot@unika.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unika LSS Omsorg Sverige AB
(org.nr 556664-4257), http://www.unika.se Arbetsplats
Unika Jobbnummer
