Regional Service Chef Till Assa Abloy Entrance Systems!
2025-10-28
Vill du leda ett engagerat team och göra skillnad? Bli med och skapa tryggare och mer tillgängliga miljöer - varje dag! Som Regional Servicechef på ASSA ABLOY Entrance Systems får du en central position i en global koncern som ligger i framkant inom accesslösningar. Här kombineras ledarskap och affärsmannaskap i en roll där du både får driva utveckling och vara nära verksamheten. Välkommen med din anökan!
OM TJÄNSTEN
ASSA ABLOY är en global ledare inom accesslösningar som hjälper miljarder människor världen över att uppleva en mer öppen och tillgänglig värld. Koncernen har cirka 61 000 medarbetare i över 70 länder och utvecklar innovativa lösningar som gör miljöer, både fysiska och digitala säkrare, tryggare och enklare att nå. I rollen som Regional Service Chef blir du en del av ASSA ABLOY Entrance Systems Pedestrian.
Om rollen
I rollen som Regional Service Manager blir du den centrala länken i regionen, den som ser till att serviceverksamheten rullar effektivt, att kunderna får service av hög kvalitet och att medarbetarna växer med uppgiften. Du ansvarar för driften, resultatet och utvecklingen inom din region och har fullt personalansvar för serviceteknikerna.
Du planerar, prioriterar och följer upp verksamheten, hanterar budget och kostnader samt säkerställer att material, ordrar och underleverantörer fungerar smidigt. Samtidigt är du närvarande i vardagen, nära både teamet och ASSA ABLOYs kunder, och bidrar aktivt till förbättringsarbete som utvecklar processer och arbetssätt.
Vill du veta mer om ASSA ABLOYs entrélösningar, kika gärna in videon nedanför!
Du erbjuds
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner såsom förmånsbil enligt gällande policy, friskvårdsbidrag, bonussystem, kollektivavtal, arbetstidsförkortning med mera.
• En arbetsmiljö med korta beslutsvägar, högt tempo och fokus på förändring och resultat.
• En onboarding med mentorstöd, praktisk produktträning och full överblick över verksamhetens arbetsflöden.
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Regional Servicechef innebär att leda, planera och följa upp serviceverksamheten i Region Syd, med ett starkt fokus på att nå uppsatta mål, utveckla teamet och hantera både kundkontakter och den dagliga administrationen. Du kommer att leda ett team om tolv engagerade servicetekniker och agera som en avgörande del i teamet för att säkerställa effektivitet och kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera och följa upp verksamheten - på både individ- och regionsnivå, inklusive resursfördelning, kapacitetsplanering och KPI-uppföljning.
• Leda och utveckla teamet - genom tydlig kommunikation, medarbetarsamtal, coachning och kompetensutveckling.
• Kunddialog och affärsansvar - säkerställa att ASSA ABLOYs kunder får bästa möjliga service, hantera ärenden och utveckla samarbeten.
• Driva förbättringsarbete - utveckla processer och effektivisera rutiner.
• Administrativ uppföljning - hantera rapportering, orderflöden och stödja andra avdelningar med underlag.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare ledarerfarenhet och ett starkt driv att förbättra och utveckla verksamheter
• Behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av förändringsarbete och att driva förbättringsinitiativ
• Vana vid systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Erfarenhet av LEAN-principer och praktisk tillämpning
• Tidigare erfarenhet från personalintensiv verksamhet, exempelvis lager, produktion eller service
• Förmåga att analysera KPI:er och omsätta insikter till konkreta handlingsplaner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om ASSA ABLOY Entrance Systems här!
