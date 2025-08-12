Regional samhällsplanerare med ansvar för kommuner i Blekinge
2025-08-12
Som samhällsplanerare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige genom att bidra till en smidig, grön och trygg infrastruktur för dagens och framtidens Sverige.
Regional samhällsplanerare med ansvar för kommuner i Blekinge

Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av den statliga infrastrukturen. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Uppdraget är att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för goda rese- och transportmöjligheter.
Som regional samhällsplanerare kommer du att ha kommunansvar för utvalda kommuner i framför allt Blekinge i Södra regionen och även arbeta med ärendehantering i form av remisser för t.ex. detaljplaner och översiktsplaner. Ditt uppdrag är att samordna kommunernas bebyggelseplanering med den statliga infrastrukturen utifrån en aktiv dialog med kommunerna. Du är med tidigt i samhällsbyggnadsprocessen där nya eller förändrade behov inom transportinfrastrukturen ska identifieras och hanteras. I din roll ingår att arbeta för att säkerställa att Trafikverket är en naturlig dialogpartner i tidiga skeden likväl som ärendehantering av översiktsplaner och detaljplaner. Du tydliggör Trafikverkets ansvar, mål och roll i varje fas i de formella planeringsprocesserna.
Rollen innebär samordning, avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen, både internt och externt, samt att identifiera behov och brister i transportsystemet. Arbetet sker i tätt samarbete med andra samhällsplanerare på enheten, men också med övriga funktioner inom Trafikverket. Du involveras i en stor mängd frågor av olika karaktär.
Den organisatoriska placeringen för tjänsten är inom verksamhetsområdet Planering i Södra regionen på enheten Samhällsplanering. På enheten kommer du arbeta tillsammans med 15 engagerade kollegor. En stor och viktig del i arbetet är att stötta varandra och jobba tillsammans med olika kompetenser för att hitta lösningar.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Du har ett stort intresse för samhällsplaneringsfrågor och infrastrukturens roll i samhällsutvecklingen. För att lyckas i rollen så krävs det att du har förmåga att självständigt se vad som behöver göras, tar initiativ och är duktig på att driva ditt arbete framåt. Eftersom ditt arbete kommer att innefatta mycket kontakter med andra så blir en nyckel till framgång att du lyckas väl i dina samarbeten, att du är pedagogisk och att du har god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Viktigt är också att du är analytisk och har erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p inom samhällsplanering, samhällsbyggnad eller fysisk planering. Alternativt så har du annan högskole- eller universitetsutbildning i kombination med för tjänsten relevant yrkeserfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
flera års aktuell och för tjänsten relevant yrkeserfarenhet av arbete med samhällsplanering ifrån verksamheter med liknande samhällsplaneringsprocesser
erfarenhet av liknande ärendehantering som tjänsten innebär
goda kunskaper i Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB)
goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av hur kommunal, regional och statlig samhällsplaneringsprocess bidrar och samspelar med varandra
erfarenhet av att arbeta med dialog mellan olika parter i samhällsplaneringsprocessen
grundläggande kunskaper om Väglagen (VägL) och/eller Lagen om byggande av järnväg (LBJ)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV.
På Planering är du ingången till Trafikverket för dem som vi finns till för: medborgare och näringsliv. Omvärldens tillgång till våra servicetjänster och till oss som myndighet är viktig. Det är därför vi vill ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Vi behöver smarta e-tjänster och effektiv hantering av både ärenden och dokument.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
