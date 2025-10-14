Regional produktionsledare teknisk bevakning
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Skövde Visa alla elektronikjobb i Skövde
2025-10-14
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Tycker Du om att ha många bollar i luften, samverka med många människor och lösa problem? I rollen som Regional produktionsledare är Du spindeln i nätet och säkerställer att drift och underhåll av tekniska bevakningsystem blir utförda. Teknikområdet arbetar med larm och övervakning på garnison och vid Försvarsmaktens anläggningar. Som RPL tar du emot, bereder och fördelar arbeten till enhetens tekniska personal. Du får var med i hela processen från planering till uppföljning.
Produktionsledaren ingår i Genomförandeenhetens stab och tillsammans med RPL inom marktele och IT utgör Du en del av enhetens genomförandeledning. Som stabsmedlem förväntas Du även ha en övergripande uppfattning om enhetens, och inom egen funktion en detaljerad uppfattning, om pågående och kommande verksamhet. Denna lägesbild förväntas du kunna skapa, uppdatera och sprida inom och utanför enheten.
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system. Avdelningen är geografiskt spridd inom hela GE Väst område och utgör tillsammans enhetens stab med ett tiotal medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att planera, leda, samordna och kvalitetssäkra produktion inom teknisk bevakning för enhetens avdelningar. Arbetet bedrivs i huvudsak i kontorsmiljö men tjänsteresor till yttre anläggningar och till enhetens verksamhetsorter förekommer relativt regelbundet. Beredskap utanför ordinarie arbetstid ingår i arbetsuppgifterna.
• Planering av förebyggande och avhjälpande underhållsarbete.
• Produktions- och insatsledning av pågående uppdrag.
• Uppföljning av produktion och verksamhet.
• Delta i stabens övrigt förekommande uppgifter.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
• Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med data/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdig.
• God generell vana att arbeta med datorstöd, i synnerhet med Microsoft Officepaketet.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
• B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
I rollen kommer du att ha ett stort kontaktnät vilket ställer stora krav på din sociala förmåga. Som person är du självständig, serviceinriktad och har ett högt säkerhetsmedvetande. Att kunna prioritera och växla mellan arbetsuppgifter är något du trivs med. För att passa i tjänsten krävs det dessutom att du är en god analytisk förmåga. Som produktionsledare är du strukturerad samtidigt som Du behöver vara flexibel med förmåga att kunna tempoväxla. Tjänsten kräver en mycket god samarbetsförmåga då det är dagliga kontakter med uppgiftställare och utförare. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av tekniska bevakningssystem
• Erfarenhet av produktionsledning och/eller produktionsplanering
• Erfarenhet av och kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödsystemÖvrig information
Tjänsten är en civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Tjänsteresor för arbete och utbildning förekommer.
I Försvarsmakten benämns befattningen regional produktionsplanerare RPL. För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Klas Ahlqvist, Stabschef GE Väst. För information om anställningsvillkor kontakta HR-Generalist Lisa Heinemann Pettersson.
Samtliga nås via växeln på 019-393 500.
Fackliga företrädare
OFRS - Martin Sparr
SEKO - Matz Felix
SACO - Agnetha Landquist
OFRO - Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2025-04-11 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna
befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Beredskap, Ersättning vid övningar, övertidsersättning mm enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kapten
Christopher Pettersson christopher.pettersson@mil.se 072-187 74 43 Jobbnummer
9555254