Regional Manager Öst till Cibes Kalea Sverige
Bygg framtiden tillsammans med oss! Vill du leda, utveckla och sätta din prägel på en region med stor potential? Hos Cibes Kalea Sverige får du möjligheten att kombinera affärsmässighet, kundfokus och ledarskap i ett företag där kvalitet, innovation och långsiktiga relationer är grunden för allt vi gör.
Cibes Kalea Sverige är det svenska säljbolaget inom Cibes Lift Group som erbjuder skräddarsydda hisslösningar samt service och underhåll. Med teknisk support och effektiv reservdelshantering levererar vi trygghet, kvalitet och långsiktigt värde genom hela hissens livscykel.
Vi växer - och nu söker vi en Regional Manager som vill vara med och ta vår affär i östra Sverige till nästa nivå. Du har din huvudsakliga placering i Uppsala och arbetar en dag i veckan från vårt kontor i Gävle, där delar av teamet sitter. Region Öst omfattar Uppsala, Stockholm och övriga Mälardalen.
Hos oss blir du en viktig del av ett entreprenöriellt bolag med snabba beslutsvägar, engagerade kollegor och ambitionen att göra skillnad i varje projekt.
Om rollen
En kombination av ledarskap, affärsutveckling och närvaro på marknaden. Som Regional Manager leder du affären i region Öst med fullt ansvar för försäljning, installation och service. Du blir en del av ledningsgruppen för Cibes Kalea Sverige och skapar tillsammans med ditt team en region med hög kvalitet, stark kundnärvaro och god lönsamhet.
Du kommer att:
Driva regionens tillväxt genom aktiv kundbearbetning och ett nära samarbete med branschens beslutsfattare och föreskrivare.
Coacha, utveckla och inspirera ett erfaret team av säljare och chefer inom installation och service.
Säkerställa att leverans, kvalitet och kundupplevelse håller högsta nivå i varje projekt.
Bygga strukturer som stöttar både effektivitet och engagemang - och samtidigt behålla den jordnära entreprenörskänslan som gör oss starka.
Själv vara aktiv i utvalda affärer och kundmöten när det behövs för att visa vägen och skapa trygghet hos både team och kunder. Här får du en roll där strategi och hands-on arbete går hand i hand - perfekt för dig som vill påverka och se resultat av dina beslut.
Om dig
Du kommer trivas hos oss om du gillar att vara nära affären, teamet och kunden. Vi söker dig som har direkt eller indirekt erfarenhet av föreskrivande led inom byggnära branscher - gärna från projektförsäljning, installationsverksamhet eller annan teknikdriven miljö.
Du är en trygg, tydlig och närvarande ledare som skapar engagemang och får team att växa.
Bygger relationer med allt från arkitekter och byggare till egna tekniker och montörer.
Har dokumenterad erfarenhet av att växa en affär, en region eller ett säljområde.
Har ett affärsmässigt driv och en god förmåga att strukturera, prioritera och fatta kloka beslut.
Meriterande: Erfarenhet från internationella bolag och/eller hiss-/ byggbranschen.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och ditt ledarskap - du är en person som inger förtroende och skapar energi.
Vi erbjuder dig
En nyckelroll i ett företag i stark tillväxt.
Möjlighet att påverka, bygga och utveckla en region med stor potential.
Ett engagerat team där "vi-känslan" är stark och där vi vinner tillsammans.
Förmånsbil, bonusmodell och goda utvecklingsmöjligheter - både inom Cibes Kalea Sverige och inom koncernen.
Skicka in ditt CV via systemet, berätta gärna för oss vad som intresserar dig med tjänsten och relevant erfarenhet du har kopplat till den. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Ansök snarast men inte senare än 2026-04-10. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
I denna rekrytering samarbetar Cibes Kalea Sverige med Jefferson Wells. Du blir anställd av Cibes Kalea Sverige.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Experis AB
Svederusgatan 3A 754 50 Uppsala
754 50 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cibes Kalea Sverige Kontakt
Contact
Marjo Carlson Marjo.Carlson@jeffersonwells.se +46703770664
9811189