Regional kompetensförsörjningsexpert
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR i Stockholm
, Huddinge
, Botkyrka
, Sollentuna
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvårdens nationella HR-avdelning omfattar ca 400 medarbetare fördelade på enheterna Verksamhetsnära HR-stöd (VNHR), Utbildning, Planering- och arbetsgivarutveckling samt Ledar- och medarbetarskap.
Med placering på Liljeholmens regionkontor i Stockholm representeras VNHR regionalt av en HR-chef, en gruppchef för rekrytering, 8 HR-experter med olika fokusområden och ett 20-tal rekryteringsspecialister med uppdraget att vara ett stöd för cheferna på anstalter, häkten och frivårdskontor i Stockholms län. Våra fokusområden inom VNHR är arbetsgivarstöd (arbetsrätt och lön), arbetsmiljö, rekrytering och kompetensförsörjning.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Rollen som kompetensförsörningsexpert på enheten för verksamhetsnära HR är ett centralt stöd i regionens långsiktiga och kortsiktiga planering av kompetensförsörjning. Hos oss arbetar du både strategiskt och operativt eftersom du initierar, driver och utvecklar processer och förbättringsarbete, och bidrar med analys, struktur och nya perspektiv.
Du ingår i ett nära samarbete med regionens andra kompetensförsörningsexpert, där ansvarsområdena kompletterar varandra. Kriminalvårdens pågående kapacitetsökning påverkar kompetensförsörjningsplaneringen på alla nivåer, vilket innebär att rollen är både dynamisk och viktig för verksamhetens utveckling över tid.
Som kompetensförsörningsexpert arbetar du utifrån en bred helhetssyn på området, från rekrytering och bemanning till utbildning och kompetensutveckling, samt hur dessa delar samverkar. Du är ett kvalificerat stöd till chefer och HR-funktioner i frågor som rör exempelvis rekryterings- och utbildningsplanering, kompetenskartläggning samt successions- och ersättningsplanering. I uppdraget ingår även intern och extern samverkan samt att genomföra utredningar och kartläggningar inom kompetensförsörjningsområdet. Du kan också komma att medverka i utbildningsinsatser samt bidra i kommunikations- och informationsaktiviteter kopplade till området. Rollen innebär ett nära samarbete med regional rekryteringsverksamhet, utbildningsenheten, regionala kommunikatören och andra verksamhetsnära HR-experter, med målet att säkerställa rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har intresse, vilja och förmåga att hjälpa samt coacha andra på ett konsultativt arbetssätt. Du samarbetar bra med andra och har förmågan att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. I arbetet tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina processer vidare. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Arbetsbelastningen kan vara ojämn, vilket ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning med HR-inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete i HR-processer, med fördel med breda HR-frågor och/eller rekryteringerfarenhet
* Erfarenhet av arbete med statistik och nyckeltal och/eller att analysera arbetskraftsförutsättningar och behov
* Erfarenhet av att driva och underhålla processer med flera interna aktörer
* Erfarenhet av att arbeta med att stödja lokala ledningsgrupper med olika frågor inom kompetensförsörjning t.ex. successionsplanering
* Erfarenhet av arbete i flera digitala system samtidigt
* Arbetat med kompetensförsörjningsplaner, initierat och drivit arbetet
* Erfarenhet av att ta fram underlag/presentationer i olika sammanhang
* Mycket god kunskap i Officepaketet
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av kompetensförsörjning inom Kriminalvården eller annan statlig myndighet
* Erfarenhet av arbete med utvecklingsprogram för chefer
* Erfarenhet av att utbilda chefer eller arbeta aktivt med lärande genom workshops
* Kunskap om kompetensbaserad rekrytering
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
HR-chef
Anna Hodge 076-518 86 65 Jobbnummer
9726702