Regional försäljningschef VS installation
Randstad AB / Chefsjobb / Sundsvall Visa alla chefsjobb i Sundsvall
2026-02-08
Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en tillväxtledare som vill forma framtidens VS-försäljning, som kan kombinera strategiskt ledarskap med operativ handlingskraft i Sveriges ledande säljorganisation. Välkommen till Ahlsell region Nedre Norrland.
Hos oss blir du en nyckelspelare i ett marknadsledande bolag som trots sin storlek behållit en stark entreprenörsanda. Vi söker nu en Regional Försäljningschef som vill driva segment VS installation framåt genom ett modernt, öppet och affärsmässigt ledarskap.
Ditt uppdrag är att leda och utveckla affären. Som Regional Försäljningschef har du ett tydligt mål: att skapa lönsam tillväxt och ta marknadsandelar inom industrisegmentet. Du leder en organisation om totalt 26 medarbetare, bestående av inne- och utesäljare samt en säljchef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är att genom strategisk höjd och operativt driv omsätta Ahlsells övergripande strategi till lokalt genomförande med tydliga KPI:er och uppföljning.
Med ett coachande ledarskap samordnar och utvecklar du regionens säljare genom möten och strukturerad uppföljning. Du har erfarenhet av förändringsledning och driver nya arbetssätt, processer och digitala verktyg för att stärka kundupplevelsen och effektivisera försäljningen. Du tar en aktiv plats i regionens ledningsgrupp och bidrar med nytänkande och affärsutveckling för hela region Nedre Norrland (Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland och Härjedalen). Du rapporterar direkt till Regionchefen som har det totala ansvaret för regionens omsättning på ca 3,7 miljarder.
Vi söker dig som är en trygg förändringsledare med gedigen erfarenhet av säljledning. Du har ett starkt affärsmannaskap, förstår VS kundens utmaningar och ser digitalisering som en naturlig hävstång för framgång.
För att lyckas i rollen har du dokumenterad erfarenhet av att leda säljteam framgångsrikt. Du har ett modernt ledarskap som bygger på tillit, tydlighet och närvaro och du har stark förmåga att driva förändring parallellt med den dagliga affären. Du har körkort B. Som person är du utvecklingsinriktad och kommunikativ. Du trivs i rollen som ledare både i med- och motgång och motiveras av att se tydliga resultat av ditt och teamets arbete.
Vi är en organisation som värdesätter Öppenhet, Enkelhet och Ansvar. Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Hos oss får du möjligheten att verka i en decentraliserad miljö där du förväntas driva affären med stort entreprenörskap.
Vi erbjuder en roll i ett bolag som utsetts till Karriärföretag 2026 och som ligger i framkant gällande hållbarhet, inkludering och mångfald. Här blir du en del av "One Ahlsell" - en kultur där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Omfattning: Heltid, med placering inom regionens område. Resor ingår i tjänsten.
I denna rekrytering samarbetar Ahlsell med Randstad. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Senior recruitment consultant Pernilla Keusch, pernilla.keusch@randstad.se
Sista ansökningsdag är 2 mars 2026.
För både Randstad och Ahlsell är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Välkommen med din ansökan för att vara med och bygga ett bättre samhälle tillsammans med Ahlsell!
Ansvarsområden
Samordna och utveckla regionens säljare inom segment VS installation.
Coachmöten och strukturerad uppföljning, med personalansvar för totalt 26 inne- och utesäljare inkl 1 säljchef.
Driva försäljningen inom segment VS installation med tydliga KPIer, aktiviteter och uppföljning.
Aktivt delta i den regionala ledningsgruppen och bidra med öppenhet, nytänk och affärsutveckling.
Planera, driva och följa upp nya arbetssätt, processer, rutiner och projekt.
Ekonomisk uppföljning, samt delta aktivt i regionens strategiska affärsplanering och segmentets verksamhetsplaner.Kvalifikationer
Trivs i ledarrollen och att inspirera dig själv och andra till utveckling och framgång.
Ett starkt affärsmannaskap och resultatfokus.
Lätt att förstå kunders och verksamhetens utmaningar och affärer, meriterande om det är inom segmentet VS installation.
Modernt och öppet förhållningssätt.
Naturlig och kommunikativ ledare.
Gedigen erfarenhet av säljledning.
Körkort B.Om företaget
Ahlsell Sverige AB
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs.
Ahlsells strävan är att ligga i framkant inom frågor som rör hållbarhet, miljö, inkludering och mångfald och visar öppenhet för nytänkande. Det ska vara trivsamt, roligt och samtidigt enkelt att vara både anställd och kund hos Ahlsell. Ahlsells mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och fick 2023 utmärkelsen Karriärföretag, igen. https://www.ahlsell.se/aktuellt/ahlsell-far-utmarkelsen-karriarforetag-igen-
