Regional Direktör , Planering Sydöstra regionen
Trafikverket / Administratörsjobb / Jönköping
2025-08-11
Trafikverket befinner sig i en spännande förändringsresa där vi ökar vårt fokus på kund, omvärld och samverkan. Vi stärker vår leveransförmåga och vår inre effektivitet samtidigt som vi har en allt viktigare roll i Sveriges samhälls- och beredskapsplanering. Söker du en roll där du i nära dialog med regioner, kommuner, myndigheter och näringsliv kan bidra till att utveckla samhällets infrastruktur? Vill du vara med och forma framtidens transporter i en tid då både långsiktig utveckling och beredskap står högt på agendan? Ta chansen att få vara med och bidra till att skapa ett tillgängligt Sverige och förverkliga visionen att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.
Regional Direktör , Planering Sydöstra regionenPubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Trafikverkets Sydöstra region består av Kalmar län, Jönköpings län och Östergötlands län.
Som Trafikverkets regionala direktör möter du samhället och samverkansparter på såväl lokal som regional nivå och du är övergripande ansvarig för att tillsammans med regionala och kommunala samhällsaktörer utveckla den statliga infrastrukturen i regionen. Det övergripande uppdraget är att utifrån Trafikverkets ansvar:
bidra till samhällsutvecklingen med ett samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem för medborgare och näringsliv i regionen.
bygga relationer och föra dialog samt förhandla med berörda parter om samhällsutveckling i åtgärder med medfinansieringslösningar.
vara ansvarig för de avsiktsförklaringar och avtal som ingås på regional nivå.
säkerställa att Trafikverket tillgodoser statens intressen för transportinfrastruktur i den fysiska planeringen och i regionala och kommunala planer.
Du ansvarar för att planera framtidens väg- och järnvägsinfrastruktur inom regionen och som kreativ samhällsutvecklare har du alla fyra trafikslag i beaktande. Uppdraget omfattar även ansvar för att fatta beslut om, beställa och följa upp genomförande av de olika skedena avseende investeringsobjekt på väg- och järnvägssidan.
Som regional direktör kommer du också ha en viktig roll i att leda den regionala ledningen i samordningen av Trafikverkets verksamhet inom den regionala geografin. Regionala ledningen består av dryga tiotalet regionala chefer med ansvar för olika leveranser.
Trafikverket är en av regeringen utpekad beredskapsmyndighet vilket innebär att ha en förmåga att upprätthålla en fungerande infrastruktur under störda förhållanden så långt möjligt. Trafikverket är också sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Transporter som innebär ett ansvar att samordna privata och offentliga organisationer i transportbranschen. Som regional direktör leder du det regionala arbetet för att bygga upp och öva vår beredskapsorganisation - både som beredskapsmyndighet och sektorsansvarig beredskapsmyndighet.
Förutom din egen ledningsgrupp med fem regionala enhetschefer, ingår du i verksamhetsområde Planerings ledningsgrupp tillsammans med övriga regiondirektörer i landet och nationella avdelningschefer. Du rapporterar till chefen för verksamhetsområde planering och du har verksamhets-, budget- och personalansvar för regionens verksamhet, som består av cirka 55 medarbetare.
Övrig information
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. #LI-Hybrid
Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på fyra år.
Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells och du är välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius på 072 537 50 11 eller Pär Gårdbro på 070 268 80 76.Kvalifikationer
Vem är du?
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.
Vi söker dig som har:
mångårig erfarenhet som chef och ledare med verksamhets-, budget- och personalansvar med goda resultat.
erfarenhet av att leda andra chefer .
verka på strategisk nivå genom att leda/ingå i strategisk ledningsgrupp.
god kunskap och bred relevant erfarenhet av arbete inom samhällsplanering, infrastruktur och/eller samhällsutveckling.
erfarenhet av att leda förändringsarbete i större organisationer.
god förhandlingsvana och ett affärsmässigt förhållningssätt.
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom relevant område, alternativt annan relevant utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
god kommunikativ förmåga och talar samt skriver svenska obehindrat.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet eller annan statlig myndighet.
erfarenhet av att leda geografiskt spridd verksamhet.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Ulrika Geeraedts 0101238455 Jobbnummer
9451725