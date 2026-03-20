Regional Demand Planner
Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Är du en analytisk stjärna som vill utveckla dina färdigheter inom Supply Chain och efterfrågeplanering? Vi söker nu en konsult inom Regional Demand Planner till en av våra kunder. Det här är en unik möjlighet att kombinera din matematiska precision med din förmåga att bygga internationella nätverk.
Som Regional Demand Planner driver du S&OP-processen (Sales and Operations Planning) i nära samarbete med säljteamen runt om i världen. Ditt mål är att säkra optimala lagernivåer och möjliggöra träffsäkra produktionsplaner.
Uppdraget är med start så snart som möjligt och inledningsvis 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV.
Du ansöker på www.randstad.se
senast 2026-03-29. Ansök gärna redan idag då vi tillsätter löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta konsultchef Amanda Lindström amanda.lindstrom@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Identifiera trender och utforska data i moderna planeringsverktyg för att skapa träffsäkra prognoser.
Ta emot behov och prognoser från säljteamet och omvandla dessa till en konkret efterfrågeplan (demand plan).
Säkerställa att den operativa planen går hand i hand med den finansiella planen
Monitorera och styra mot nyckeltal som fill rate, prognosprecision, lagernivåer och rörelsekapital.
Driva och implementera nya arbetssätt, processer och systemdokumentation i regionen.
Fungera som en viktig länk och bollplank till säljorganisationen och det globala Supply Chain-teametKvalifikationer
Vi söker en person som drivs av att förstå hur siffror och statistik påverkar affären. Du är en kreativ problemlösare som kommunicerar på ett sätt som skapar förtroende och inspirerar dina intressenter.
Kvalifikationer (Must have):
Examen inom Supply Chain Management, logistik, industriell ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Tidigare erfarenhet av prognosarbete är ett krav. Du har sannolikt arbetat som Inventory Planner eller Supply Planner tidigare och vill nu ta ett steg mot mer avancerad planering.
Mycket goda kunskaper i MS Office och Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande (Nice to have):
Några års erfarenhet av S&OP, Demand Planning eller forecasting
Erfarenhet av Logility Voyager Planning eller liknande planeringsverktyg
Kunskap i ERP-system, där SAP ses som en stor fördelOm företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
