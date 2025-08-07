Redovisninsgekomom till aktör i fordonsbranschen
Svensk Autorekrytering AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-08-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren redovisningsekonom som trivs i en affärsnära roll med varierande arbetsuppgifter? Har du dessutom arbetat i Kobra II och vill ta dig an ett nytt uppdrag i en spännande bransch? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Till en aktör inom fordonsbranschen söker vi nu en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag med placering i Stockholm. Du kommer att spela en nyckelroll i det dagliga ekonomiarbetet och bidra till att säkerställa kvalitet och effektivitet i hela redovisningsprocessen.Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och kontoavstämningar
• Månads- och årsbokslut
• Moms- och skattedeklarationer
• Fakturering och hantering av reskontra
• Bokföring kopplat till fordon, verkstad och kampanjer
Uppdraget startar omgående och är ett konsultuppdrag. Mer information om uppdraget ges vid intervju.
Din Profil
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av redovisning i en bred roll och som är van att ta eget ansvar. Du har god insikt i ekonomiska flöden och trivs med att arbeta både operativt och analytiskt.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller likvärdig erfarenhet
• Några års erfarenhet från en redovisningsroll
• Goda kunskaper i bokföring och relevant lagstiftning
• Erfarenhet av Kobra II är ett krav
• Vana att arbeta i Excel och ekonomisystem
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och strukturerad. Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och trivs med att ha en central roll i det ekonomiska arbetet.Om företaget
Autorekrytering är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag nischat inom motorbranschen. Vi arbetar med några av branschens mest välkända varumärken och erbjuder kvalificerade tjänster inom försäljning, administration, ekonomi, service och teknik.
Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping täcker vi uppdrag i hela landet och samarbetar med både större koncerner och lokalt förankrade aktörer. Vi brinner för att matcha rätt kandidat med rätt företag och strävar alltid efter att överträffa våra kunders och kandidaters förväntningar.
Kontaktuppgifter
Frågor kring uppdraget besvaras av konsultchef June Pärnänen på june.parnanen@autorekrytering.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10344". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), http://www.autorekrytering.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
June Pärnänen june.parnanen@autorekrytering.se 08-409 144 48 Jobbnummer
9449929