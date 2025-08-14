Redovisningsspecialist till välkänt bolag
Har du bakgrund inom revison och vill arbeta med att lösa redovisningstekniska utmaningar, tolka nya regelverk och stödja kunder och kollegor när de behöver expertkunskap? Har du ett genuint intresse för redovisningstekniska frågor och trivs i en entreprenöriell miljö där du får vara med och skapa? Då kan detta vara rollen för dig!
Om rollen
Vi söker nu en redovisningsspecialist till en av marknadens ledande aktörer inom ekonomi- och finanstjänster. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och framåtblickande organisation som kombinerar professionalism med en stark teamkänsla. Bolaget är en fullservicebyrå i toppklass som konsekvent rankas högt i kundundersökningar och som erbjuder en utvecklande miljö där du får möjlighet att växa både tekniskt och strategiskt.
Som en följd av ett ökat kundinflöde utökar vår kund nu teamet och letar därför efter ytterligare en som är eller vill bli redovisningsspecialist. Som redovisningsspecialist har du en varierande roll med många projekt i gång samtidigt. Du blir en del av ett team bestående andra redovisningsspecialister som du jobbar nära. En stor del av rollen innebär att stötta bolagets revisorer med komplexa redovisningsfrågor eller hjälpa andra kollegor internt. Du har även kontakt direkt med bolagets kunder och utöver detta kommer du även att kvalitetsgranska och upprätta finansiella rapporter. Kunderna varierar i storlek, alltifrån stora internationella noterade bolag till mindre K2- och K3-bolag. I rollen ingår det även att bevaka redovisningsnyheter, skriva artiklar och delta på exempelvis seminarier för att kunna förmedla kunskap och öka kompetens internt är en viktig del. Du kommer även att ha en nyckelroll i att analysera och implementera nya redovisningsregler och rapporteringskrav.
Kort och gott, vi söker dig som gillar att grotta ner dig i lagar, regler och nyheter inom redovisning! Du nöjer dig inte med att ett bokslutet genomförs, utan vill förstå och analysera på djupet. Du är en person som trivs i en entreprenöriell miljö där processerna inte är lika fyrkantiga som på större byråer, här får du vara med och skapa!
Är detta du?
Jobbar du som redovisningsspecialist idag eller är du revisor och vill fortsätta specialisera dig inom redovisningstekniska frågor och regelverk? Eller jobbar du med liknande frågor idag på en ekonomi- eller finansfunktion men vill ta steget till en av Sveriges ledande konsultbyråer och få möjligheten att fortsätta bygga dina kunskaper ytterligare?
Vi söker dig som är duktig på IFRS och gärna arbetat med IFRS-konverteringar och övergångar mellan K2- och K3-regelverken. Du har även god kunskap inom koncernredovisning. Du behöver även ha god koll på teori för att kunna stötta och utbilda kollegor internt och därmed besitta förmågan att hålla dig uppdaterad gällande de olika regelverken. Meriterande om du stött på finansiella bolag och digital inrapportering av årsredovisningar för noterade bolag. Du behöver vara van att läsa och förstå redovisningsregelverk och analysera och tolka dessa. Du är också van vid att upprätta eller gå igenom företags finansiella rapporter.
För att ta dig an rollen som redovisningsspecialist behöver du även vara duktig på att bygga relationer, då rollen innefattar intern och extern kommunikation. Du gillar att arbeta i högt tempo och arbeta självständigt likväl i team. Du tar egna initiativ och besitter en hög prioriteringsförmåga. Du har framförallt ett stort driv och vill leva upp till värdeorden: relation, fokus, mod och relevans.
Du har/är dessutom:
Har en högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning
Har erfarenhet som redovisningsspecialist eller liknande alternativt är revisor samt ett stort intresse och/eller erfarenhet av redovisningsfrågor
Har arbetat med IFRS och regelverkskonverteringar
Har goda kunskaper i svenska och engelska
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
