Redovisningsspecialist till Atlas Copco!

Bli en del av Atlas Copcos dynamiska redovisningsteam i Nacka! De erbjuder en välkomnande miljö med internationella kontakter och fokus på utveckling.
OM TJÄNSTEN
Atlas Copcos söker nu en ny medarbetare som ska täcka upp för ett föräldravikariat på 1 1/2 år. Som Redovisningsspecialist hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar processorienterat både i Sverige och Tjeckien. Du ansvarar för att säkerställa att företagets finansiella rapportering uppfyller koncernens principer, IFRS och lokal GAAP. Rollen innebär ett huvudsakligt processansvar för löne- och HR-relaterad redovisning, där du agerar huvudkontakt mot HR- och löneavdelningen.
Du erbjuds
En vänlig och välkomnande atmosfär i ett team om sex personer, där du får många tvärfunktionella och internationella kontakter. Du får möjlighet att bidra med din kunskap och driva processförbättringar i en agil och flexibel miljö med fokus på kvalitet.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att stödja operativa ekonomiska aktiviteter, arbeta med månatliga avstämningar, rapporteringar och finansiella revisioner, samt att driva system- och processförbättringar inom redovisningsområdet, särskilt kopplat till lön och HR.
• Säkerställa att levererade siffror är korrekta och i enlighet med redovisningsprinciper.
• Följa IFRS och lokal GAAP i all redovisning.
• Uppfylla koncernens rapporteringsdeadlines.
• Stödja alla operativa ekonomiska aktiviteter.
• Arbeta med månatliga avstämningar och rapporteringar.
• Hantera finansiella revisioner.
• Agera huvudkontakt för löne- och HR-relaterad redovisning.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års redovisningserfarenhet, företrädesvis från stora internationella företag.
• God kunskap inom svensk GAAP och IFRS.
• God kunskap i Excel.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
• Mycket god kunskap inom löne- och HR-relaterad redovisning.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SAP.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
