Redovisningsspecialist med systemintresse
Pensionsmyndigheten / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
Vill du vara med och utveckla ekonomiarbetet i en verksamhet som påverkar miljoner människors framtid?
Vi är mitt i ett av våra mest spännande projekt hittills - implementering av nytt ekonomisystem - där du kommer att ha en nyckelroll.
Hos Pensionsmyndigheten får du möjlighet att kombinera dina kunskaper inom statlig redovisning med utveckling och systemintresse. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt.
Om jobbet
Som redovisningsspecialist hos oss blir du en del av Ekonomi- och verksamhetsstyrningsenheten - en central stödfunktion med uppdrag att skapa en verksamhetsnära och värdeskapande ekonomistyrning.
Du kommer att tillhöra gruppen Redovisning, betalningar och systemstöd, som består av experter med hög kompetens och stort ansvar för redovisning, bokslut, betalningar och ekonomirelaterat IT-stöd.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
- Delta som projektmedlem vid införandet av vårt nya ekonomisystem, Raindance - ett prioriterat projekt med stor påverkan på hela myndigheten.
- Stöd i frågor och utredningar rörande statlig redovisning och tillhörande regelverk.
- Viktig resurs i myndighetens boksluts- och årsredovisningsarbetet.
- Deltagande i utvecklingsarbete inom ekonomiområdet.
- Efter genomförd implementering av vårt nya ekonomisystem kommer du att vara superuser/ambassadör för myndighetens redovisning i Raindance.
Pensionsmyndighetens redovisning omfattar både statlig redovisning samt redovisning för försäkringsföretag avseende premiepensionsverksamheten, vilket ger en unik kombination av regelverk för myndigheten att förhålla sig till. Genom att tillsätta ytterligare en redovisningsspecialist inom statlig redovisning ökar vi förmågan inom myndigheten att säkerställa regelefterlevnad och korrekt redovisningsmässig hantering under och efter implementering av Raindance.
Du ingår i ett erfaret och hjälpsamt team som arbetar nära varandra och med andra delar av organisationen. Vi samarbetar tvärfunktionellt och har en kultur som präglas av öppenhet, lärande och ansvarstagande. Du rapporterar till chefen för grupp Redovisning, betalningar och systemstöd som även är myndighetens redovisningschef.
Vi söker dig som har erfarenhet av statlig redovisning och en nyfikenhet på att fullt ut lära dig vårt nya ekonomisystem. Du trivs i en roll där du får både analysera, strukturera och bidra till att driva arbetet framåt tillsammans med andra.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen, alternativt längre dokumenterad erfarenhet inom ekonomi.
- Erfarenhet från liknande roll inom redovisning.
- Mycket goda kunskaper om statlig redovisning och regelverk.
- Vana att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande om du även har:
- Mycket god erfarenhet av och kännedom om ekonomisystemet Agresso eller Raindance.
- Erfarenhet av att delta i förändringsprojekt inom ekonomiområdet.
- Goda kunskaper i Excel.
- Vana av arbete med försystem/systemstöd.
- Erfarenhet av Hermesrapportering.
- Tidigare samarbete med Statens servicecenter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har flerårig erfarenhet från kvalificerat ekonomiarbete inom statlig verksamhet, gärna i en roll som kvalificerad redovisningsekonom eller en liknande tjänst.
- Är strukturerad, noggrann och analytisk.
- Har en god helhetssyn och förmåga att omsätta regelverk till praktiskt arbete.
- Är kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i din yrkesroll.
- Har ett stort intresse för redovisning samt IT-system då merparten av all redovisning är automatiserad.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler centralt vid Hornstull på Södermalm i Stockholm.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Placeringsort är Stockholm.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 415 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 911 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi har ca 25 miljoner digitala kundkontakter per år. Vi är cirka 1700 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensionen enklare.
