Redovisningsspecialist inom kommunal årsredovisning
2026-05-04
Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett avgränsat och viktigt uppdrag i kommunal verksamhet där årsredovisningen behöver arbetas om från fullfonderingsmodellen till blandmodell. Det här är en roll för dig som är trygg i kommunal redovisning och som snabbt kan sätta dig in i befintligt material, identifiera vad som behöver justeras och driva arbetet hela vägen till leverans.
Du arbetar självständigt med att kvalitetssäkra och anpassa innehållet så att redovisningen blir korrekt, sammanhängande och användbar som beslutsunderlag. Uppdraget omfattar både siffror och texter, vilket gör att du behöver vara lika bekväm med pensionsredovisning och finansiella sammanställningar som med struktur, logik och tydlighet i årsredovisningens helhet. Det här är en intressant möjlighet för dig som vill använda din specialistkompetens i ett konkret uppdrag med tydlig påverkan på verksamhetens finansiella rapportering.
ArbetsuppgifterDu arbetar om en befintlig årsredovisning från fullfonderingsmodellen till pensionsredovisning enligt blandmodell.
Du ser över och uppdaterar tabeller, noter, nyckeltal, jämförelsetal och tillhörande texter.
Du analyserar befintligt underlag för resultat- och balansräkning samt säkerställer att redovisningen blir korrekt enligt vald modell.
Du går igenom och justerar sammanställda räkenskaper där underlaget behöver arbetas om.
Du levererar material löpande till redovisningsfunktionen och säkerställer att det följer givna Excel-mallar och befintlig struktur.
Du bidrar med specialiststöd i frågor som rör kommunal pensionsredovisning och årsredovisningens innehåll.
KravMångårig erfarenhet av kommunal redovisning.
Specifik erfarenhet av pensionsredovisning inom kommunal verksamhet.
Erfarenhet av att upprätta årsredovisningar med dess innehåll.
Du är van att arbeta självständigt och att ta ansvar för kvalitet i både siffror och text.
MeriterandeErfarenhet av Agresso/Unit4.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
