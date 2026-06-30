Redovisningsperson
Ekonomilotsen Peter Karlsson AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2026-06-30
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Redovisningsperson sökes!
Vi söker en ny medarbetare till en 50%-ig tjänst till vårt kontor på Abel Beckers gata 3 i Norrköping.
Arbetet hos oss består av många skilda delar inom redovisningsyrket såsom löpande bokföring, kundfakturering, avstämningar, momshantering, löneadministration, deklarationer och varierande typer av rapportering till myndigheter och organisationer.
Vi arbetar främst mot små till medelstora företag – enskilda firmor såväl som handelsbolag och aktiebolag.
Du som söker måste behärska grunderna i ekonomisk redovisning och ha erfarenhet av löpande bokföring samt gärna även löneadministration. Det är meriterande om du även har erfarenhet av ekonomi-/redovisningsprogrammen Briljant och/eller Fortnox. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: pk@ekonomilotsen.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomilotsen Peter Karlsson AB
(org.nr 556667-9873)
Abel Beckers gata 3 (visa karta
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602 18 NORRKÖPING Jobbnummer
9984386