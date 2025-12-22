Redovisningskonsult till Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en redovisningskonsult i början av din karriär och vill fortsätta din karriärresa på en byrå med stort fokus på utveckling, trivsel och hållbarhet? Då är det kanske dig vi söker till vårt team på Forvis Mazars!
Vårt erbjudande!
Som redovisningskonsult på Forvis Mazars erbjuds du stimulerande och varierande arbetsuppgifter där du utvecklas såväl individuellt som tillsammans med engagerade kollegor. Du arbetar med internationella och nationella kunder i olika branscher och får möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av våra interna nätverk. Du blir en del av ett sammansvetsat team där samarbete, kvalitet och kundfokus är centrala värdeord. Hos oss finns det inga gränser för din personliga och professionella utveckling!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning, avstämningar och månadsbokslut
Hantering av moms- och skattedeklarationer
Kontinuerlig kommunikation med kund
Identifiera effektiviseringsmöjligheter i uppdragen
Aktivt delta i teamets och företagets utveckling
Företagskulturen på Forvis Mazars genomsyras av en entreprenörsanda med högt i tak, nära teamarbete samt en vänlig och lärande approach. Kulturen kännetecknas även av en familjär stämning, god sammanhållning och stark gemenskap. Hos oss erbjuds du en rad förmåner, såsom ett friskvårdsbidrag på 5000 kr, friskvårdstimme och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vi vill lära känna dig!
Vi söker dig som har ett genuint intresse för redovisning och som trivs med att ta eget ansvar och bidra med nya idéer. Du uppskattar att arbeta självständigt, men ser också värdet i att samarbeta med kollegor och utveckla processer tillsammans. Rollen passar dig som gillar variation, är lösningsfokuserad och har lätt för att sätta dig in i olika kunders behov. Har du tidigare erfarenhet av konsultrollen är det meriterande. Vi tror att du är prestigelös, har en positiv inställning och gärna tar initiativ för att skapa bästa möjliga resultat, både för kunden och teamet.
Vi ser gärna att du har:
Minst ett års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Utbildning inom ekonomi eller redovisning från universitet eller yrkeshögskola
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Goda kunskaper i ekonomisystem och digitala verktyg
Erfarenhet av att driva eller utveckla kunduppdrag är meriterande
Din framtida arbetsplats
Kontorsområde Stockholm omfattar vårt kontor i centrala Stockholm samt kontoret i Eskilstuna.
Under sommaren 2023 flyttade Stockholmskontoret till nya fina lokaler på Regeringsgatan, och här arbetar cirka 100 personer i ett nära samarbete.
Tycker du att tjänsten låter spännande och vill starta din karriär på ett företag som värdesätter dig och din utveckling? Tveka då inte att söka till Forvis Mazars!
Varmt välkommen med din ansökan!
I ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan snarast möjligt.
Start: Omgående enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Ida Sjölin, Manager - HR & Talent, via e-post ida.sjolin@forvismazars.com
Forvis Mazars
Med en historia som sträcker sig över mer än 100 år är Forvis Mazars en naturlig förlängning av båda företagens arv. Kärnan i vår verksamhet är vårt engagemang för att erbjuda en oöverträffad kundupplevelse som känns rätt, personlig och naturlig. Som ett nätverk med enbart två medlemsföretag kan vi agera snabbt för att leverera konsekventa och smidiga lösningar inom revision, skatt och rådgivning till kunder över hela världen.
Med en djup förståelse för våra kunders branscher vill vi leverera insikter, expertis och skräddarsydda lösningar. Vårt team består av 40 000+ experter som genom erfarenhet och kompetens hjälper företag och organisationer av alla storlekar, både lokalt och globalt, nu och i framtiden.
I Sverige är vi ca 275 medarbetare på lokala kontor runt om i landet som varje dag arbetar för att hjälpa våra kunder, stora som små, att möta framtidens utmaningar.
Forvis Mazars is a leader in audit, tax and advisory services, operating worldwide across 100+ countries and territories. Join our 40,000+ strong team to grow your career through global opportunities, diverse projects and continuous learning. Belong to a supportive environment where your unique perspective is valued and success comes from working together. Impact with your bold ideas and help drive us forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forvis Mazars KB
Regeringsgatan 67
111 56 STOCKHOLM
Stockholmskontoret Jobbnummer
