Redovisningskonsult till Rockfield Redovisning

2025-11-28
Rockfield Redovisning fortsätter sin tillväxtresa och söker nu en erfaren kollega som vill kliva in i en roll där du får stort förtroende, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att forma både arbetssätt och kundrelationer. Här blir du en del av ett engagerat team som värderar professionalism, laganda och balans mellan arbete och fritid. Vi arbetar med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Rockfield Redovisning är en redovisningsbyrå med 4 anställda som grundades i början av 2020. Trots att dom är ett relativt ungt bolag finns många års samlad erfarenhet i teamet. Dom startade byrån efter att ha sett hur stort behovet var av en redovisningspartner som företag kan känna sig trygga med, lita på och växa tillsammans med.
Du erbjuds
• En central roll i en växande byrå med stort förtroende och möjlighet att påverka
• Ett erfaret och stöttande team som värdesätter laganda och balans mellan arbete och fritid
• Kompetensutveckling och utrymme att växa
• En trygg anställning hos ett företag som lägger stor vikt vid kvalitet, långsiktighet och förtroende
Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
• Hantera löpande redovisning och bokslut
• Bidra till att utveckla och effektivisera interna processer
• Ge rådgivning och stöd till kunder i ekonomiska frågor
• Arbeta nära teamet för att skapa värde och långsiktiga kundrelationer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Har tidigare erfarenhet av löpande redovisning
• Har förmåga att självständigt upprätta bokslut
• Kommunicerar obehindrat på svenska då det krävs i dialog med kunder
Det är meriterande om du har
• Vana att arbeta i Fortnox och/eller Visma
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Läs mer om Rockfield Redovisning på deras hemsida.
