Redovisningskonsult till R2 Ekonomi
Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära kunder, ta ett stort eget ansvar och vara en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Nu söker vi på R2 Ekonomi en redovisningskonsult som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Rollen som Redovisningskonsult
R2 Ekonomi är en modern redovisningsbyrå med stark lokal förankring och ett tydligt fokus på långsiktiga kundrelationer. Här arbetar du i en personlig och professionell miljö där du får möjlighet att utvecklas i din roll och arbeta brett med redovisning och rådgivning till företag i olika branscher.
Som redovisningskonsult hos R2 Ekonomi arbetar du självständigt med egna kunduppdrag samtidigt som du ingår i ett team där kunskapsutbyte och samarbete är en naturlig del av vardagen. Rollen innebär ett helhetsansvar för kundernas ekonomi och du blir en viktig rådgivare i deras löpande verksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Löpande redovisning
Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut
Årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Moms- och skatteredovisning
Kundkontakt och löpande rådgivning i ekonomiska frågor
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och digitala processer
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera struktur, analys och kundkontakt. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett genuint intresse för redovisning och företagande.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå
Goda kunskaper i redovisning, bokslut och skatt
Erfarenhet av moderna ekonomisystem och digitala arbetssätt
Goda kunskaper i svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
För att trivas hos R2 Ekonomi tror vi att du är:
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Självständig men samtidigt en lagspelare
Serviceinriktad och kommunikativ
Nyfiken och intresserad av att utvecklas tillsammans med kunder och kollegor
Du erbjuds
Hos R2 Ekonomi får du arbeta i en organisation där engagemang, tillit och professionalism präglar kulturen. Du får möjlighet att ta ansvar, utveckla dina kundrelationer och bidra till att skapa verkligt värde för företagare.
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Marie Källström på Jurek Recruitment & Consulting via mail: marie.kallstrom@jurek.se
.
Om R2 Ekonomi
R2 Ekonomi är en modern och engagerad redovisningsbyrå som erbjuder kvalificerade ekonomitjänster till små och medelstora företag. Genom ett nära samarbete med sina kunder fungerar R2 som en långsiktig partner i allt från löpande redovisning och bokslut till rådgivning och ekonomisk utveckling. Bolaget arbetar med moderna, digitala arbetssätt och lägger stor vikt vid kvalitet, tillgänglighet och personligt engagemang. Kulturen präglas av samarbete, professionalism och en stark vilja att skapa värde för både kunder och medarbetare.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7327091-1885367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Biblioteksgatan 11 (visa karta
)
111 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9789237