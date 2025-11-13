Redovisningskonsult till Pearson & Partners i Malmö
Roi Rekrytering Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2025-11-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av en redovisningsbyrå som verkligen skiljer sig från mängden?
Pearson & Partners är ett familjeägt företag där man bryr sig, både om kunderna och varandra. Organisationen är platt, transparent och inkluderande, här finns inga hierarkier, utan alla bidrar med sin kompetens och sin personlighet.
Trivs du med nära kundkontakt, vill känna ansvar och mening i det du gör, och söker en trygg plats där du både får växa och bidra? Då kan detta vara ditt nästa steg!
Detta innebär rollen
Som redovisningskonsult hos oss blir du en viktig del av ett team på 13 medarbetare där vi hjälper varandra och har roligt på vägen. Du ansvarar för dina egna kunduppdrag, främst medelstora kunder i många olika branscher, där du fungerar som deras externa ekonomiavdelning. Här behöver du inte sälja in dina egna uppdrag, utan vi har kunder du får ta över och sätta din egen prägel på samarbetet.
Här får du förtroendet att leda kundmöten och fatta egna beslut i vardagen. Rollen passar dig som vill arbeta självständigt, men alltid med tryggheten av ett erfaret team i ryggen.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Löpande bokföring, avstämningar och månadsrapportering
Lönehantering och deklarationer
Bokslut, årsredovisningar och analys
Moms- och skattehantering
Kundmöten och ekonomisk rådgivning
Detta önskar vi att du har med dig
Har 5-10 års erfarenhet som redovisningskonsult, gärna från byrå
Kan hela redovisningskedjan inklusive bokslut och löner
Är trygg i kunddialoger och van vid att fatta beslut själv
Är prestigelös, omtänksam och engagerad
Tycker om att samarbeta och vara en del av en stark gemenskap
Har erfarenhet av Fortnox, Capego bokslut, Visma skatt eller liknande system
Talar och skriver flytande svenska, och kan kommunicera bra på engelska
Inget krav, men meriterande om du har erfarenhet av:
Löneadministration på avancerad nivå
Privata deklarationer
Koncernredovisning
Utlandshandel eller internationella kunder
Skatterätt eller revisionsbakgrund
Varför Pearson & Partners?
"Här finns alltid någon att bolla med, skratta med och lära av. Pearson & Partners är den typen av byrå där man trivs och där gemenskapen är lika stark som kompetensen." - Helena Knutsson, redovisningskonsult
Till oss kommer man inte om man söker karriärstegar och nya titlar. Vi söker dig som istället vill utvecklas genom att ta dig an mer komplexa kunduppdrag, fördjupa dina kunskaper och bidra till ett team som värderar kvalitet och långsiktighet framför prestige.
Hos oss är balansen mellan arbete och privatliv en självklar del av kulturen. Vi tror att man presterar bäst när man trivs, hinner återhämta sig och känner förtroende. Därför strävar vi efter ingen eller mycket liten övertid, och vi erbjuder stor frihet under ansvar i hur du planerar dina dagar.
Vi lägger mycket fokus på gemensamma aktiviteter varje månad samt resor och julfiranden med respektive. Det är en kultur byggd på tillit, delaktighet och värme och det är just därför våra medarbetare stannar länge.
Läs mer här: www.pearsonab.se
Sök redan idag!
Du är varmt välkommen att ladda upp ditt CV, alternativt söka med din LinkedIn URL. Urval sker löpande och rollen kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag som är 7/12 2025.
För att garantera en rättvis och icke-diskriminerande rekryteringsprocess tar vi ej emot personliga brev. I stället kommer relevanta kandidater att få svara skriftligt på samma frågor för att säkerställa lika möjligheter att förklara sin erfarenhet relaterad till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar Pearson & Partners med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lina Friberg på lina.friberg@roirekrytering.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Pearson & Partners Jobbnummer
9603536