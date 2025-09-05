Redovisningskonsult Till Motek Revision!
2025-09-05
Om bolaget och tjänsten
MOTEK Revision AB etablerades år 2006 och är i dagsläget den största byrån i Motala med 16 medarbetare. Här erbjuds tjänster inom redovisning, affärsrådgivning och revision. Sedan 2024 är MOTEK en del av Klara Consulting, vilket innebär en trygg och stabil grund att stå på - med stora utvecklingsmöjligheter för både företaget och medarbetarna!
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen!
I din roll som Redovisningskonsult blir du en del av vårt härliga gäng på kontoret i Motala där du kommer att arbeta brett inom redovisningsområdet. Här får du chansen att utvecklas och växa tillsammans med kompetenta kollegor i en trevlig miljö.
Du erbjuds:
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling
Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och ett mycket trevligt kontor i centrala Motala
En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil
Arbetsuppgifter
I rollen som Redovisningskonsult får du möjligheten att arbeta brett med både redovisning och bokslut.
Du kommer till exempel att arbeta med:
Löpande redovisning för små och medelstora ägarledda företag
Månatliga och kvartalsvisa avstämningar samt ekonomisk rapportering till kund
Hantering av skatter och avgifter
Upprättande av bokslut och årsredovisningar
Rådgivning till kunder i olika ekonomiska och redovisningsrelaterade frågor
Upprättande av inkomstdeklarationer för såväl företag som privatpersoner
Vem är du?
För att trivas i rollen är du en noggrann och ansvarstagande person som tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt. Du är även en samarbetsorienterad och relationsskapande person som arbetar bra med andra människor och skapar nya relationer.
Vi söker dig som:
Har minst ett par års arbetslivserfarenhet av liknande uppgifter på en byrå eller motsvarande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning
Talar och skriver obehindrat på svenska
Är självständig i bokslut och årsredovisning
Det är extra meriterande om du:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Tidigare har arbetat i Fortnox, Visma eller Excel
Låter detta som du? Sök redan idag och bli en del av ett härligt team där vi kombinerar kompetens med stark gemenskap!
Våra förmåner i korta drag!
Kollektivavtal
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Årlig konferens tillsammans med hela koncernen
Praktisk information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Motala, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
Om Klara Consulting Vi är en växande koncern med omkring 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Välkommen till en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se. Ersättning
