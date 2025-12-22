Redovisningskonsult till modern växande byrå
2025-12-22
Som redovisningsekonom hos MinCFO bidrar du med precision och struktur i ett entreprenörsdrivet företag som förändrar ekonomitjänster.
Ditt jobb på MinCFO
Hos MinCFO kommer du att ha ansvar för den löpande bokföringen samt arbeta med både månads- och årsbokslut. Du kommer att ha ett helhetsansvar för löneprocessen, vilket inkluderar allt från inrapportering till utbetalning och rapportering. I rollen ingår även att utveckla och säkerställa kvaliteten i rapporteringen samt att driva förbättringar och utveckla företagets processer. Du kommer att stödja kunderna med deras ekonomiska uppföljning och rapportering, analysera deras lönsamhet och ge rådgivning. Utöver detta kommer du att fungera som en intern kunskapsresurs och agera som ett bollplank för teamet.
Är det här du?
För rollen som redovisningsekonom ser vi gärna att du har minst 1 års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå, samt vana av att självständigt driva redovisning och bokslut. Djup förståelse för redovisningsflödet och erfarenhet av ekonomistyrning är också betydelsefullt. God systemvana, där kunskaper i Fortnox är ett plus. Förmåga att bygga förtroende i kundrelationer och coacha kollegor är en viktig del av rollen. Extra plus om du har drivit egen byrå eller haft ansvar över egna kunder. Kunskaper i svenska och engelska är också betydelsefulla för att hantera arbetsuppgifterna effektivt.
Hos MinCFO får du möjlighet att bidra med din noggrannhet och ansvarskänsla i en miljö där samarbete och entreprenörsanda står i fokus. Här värdesätts din förmåga att arbeta effektivt och samtidigt vara en del av ett team som utvecklar och firar framgångar tillsammans. Du är trygg i din kompetens, gillar ansvar och trivs i en entreprenöriell miljö där det händer mycket. Du har erfarenhet av både redovisning och lön, och du trivs i en varierad vardag med olika typer av kunder där du är kontaktperson för flera kunder parallellt.
Gå in direkt och gör en anonym lönematchning: https://jobnet.se/redovisningsekonom-mincfo-goteborg?utm_source=arbetsformedlingen
Via länken hittar du bilder, förmåner och mer information om tjänsten på MinCFO. Det är viktigt att klargöra att rollen är för MinCFO och att Jobnet endast fungerar som plattform för din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
