Redovisningskonsult till Luminor Revision Markaryd
2025-08-26
Vi växer - Löne-/redovisningskonsult till Luminor Revision Markaryd
Luminor Revision är en medelstor revisionsbyrå i Kronobergs län med kontor i Växjö, Älmhult och Markaryd. Hos oss får du chansen att arbeta med en stor variation av kunder och uppdrag samtidigt som du själv får möjlighet att påverka din utveckling. Vi har en prestigelös företagskultur där alla anställda hjälps åt för att bistå våra kunder på bästa sätt. Dessutom är vi övertygade om att en bra balans mellan arbetsliv och fritid ger det bästa resultatet både för våra medarbetare och för oss som företag.
Nu söker vi redovisningskonsult till vårt kontor i Markaryd. Vi söker dig som har några års erfarenhet eller som nyligen har avslutat din utbildning. Hos oss får du arbeta med löpande bokföring, bokslutsarbete, upprättande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer samt rådgivning till byråns kunder som verkar inom olika branscher. Du kommer att arbeta i ett team med både seniora och juniora redovisningskonsulter. Vi arbetar i en digital miljö och de program vi huvudsakligen använder är Fortnox och Capego. Har du erfarenhet inom löneadministration så är det meriterande.
Du bör vara öppen och social som person, gilla att skapa relationer och bygga nätverk, vara lösningsorienterad samt ha ett affärsmässigt tänk. Vi ser gärna att du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi och vi erbjuder även en kontinuerlig vidareutbildning för att upprätthålla fortsatt hög kvalitet på dina kunskaper.
Vi kallar till intervju löpande så inkom gärna med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Baker Tilly Luminor Revision AB trading as Luminor Revision is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd.,the members which are independent legal entities.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: jobb@luminor.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559270-3200), http://www.luminor.se
285 31 MARKARYD Kontakt
Amanda Rickardsson amanda.rickardsson@luminor.se 073-145 21 59 Jobbnummer
