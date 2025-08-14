Redovisningskonsult till life science-bolag
2025-08-14
På uppdrag av klient söker nu Jurek, omgående, en redovisningsekonom till ett konsultuppdrag!
Längd och omfattning av uppdrag är från september till och med juni 2026. Tjänsten är ca 40-60% med flexibilitet att anpassa omfattning och arbetstider.
Klienten byter affärssystem och behöver därför förstärka ekonomiavdelningen med en redovisningsekonom. På ekonomiavdelningen är de fyra personer och hanterar redovisningen för två svenska och ett norskt bolag. De erbjuder en prestigelös och samarbetsinriktad kultur och som en del av teamet får du möjlighet att både utvecklas och dela med dig av din egen kunskap. Kontoret är i Arlöv och arbetet sker på kontoret och hemifrån.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leverantör- och kundreskontra
• Löpande bokföring och avstämningar
• Enklare månadsbokslutsarbete
• Upprätta momsdeklarationer
Vi söker dig som har en relevant ekonomisk utbildning och erfarenhet från en roll med liknande arbetsuppgifter. Du har lätt för att anpassa dig till nya system och arbetssätt. Vår klient är ett internationellt bolag och det är därför viktigt att du är bekväm med att kommunicera på svenska och engelska.
För att trivas och lyckas i rollen är rätt kandidat ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Hen är också en lagspelare som har ett prestigelöst och lösningsfokuserat arbetssätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansök genom att skicka CV till katarina.ausenius@jurek.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan Ersättning
