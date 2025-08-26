Redovisningskonsult till kund i Skellefteå!
2025-08-26
Är du en erfaren och motiverad redovisningskonsult som trivs med att ta ansvar och vägleda kollegor? Ansök då rollen som redovisningskonsult hos vår kund, där du blir en del av ett kunnigt team!
OM TJÄNSTEN
Som redovisningskonsult hos vår kund kommer du att hantera en mängd olika arbetsuppgifter som kräver både precision och affärsmässighet. Du kommer att spela en nyckelroll i att stödja kundens ekonomiska tillväxt och utveckling, samtidigt som du säkerställer att redovisningen håller högsta kvalitet.
Du erbjuds: En heltidstjänst och direktanställning hos vår samarbetspartner.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Upprätta bokslut och årsredovisningar
• Ansvara för den löpande redovisningen
• Stödja och vägleda kunder i ekonomiska frågor
• Sammanställa och hantera skattedeklarationer
• Kvalitetssäkra och rapportera
VI SÖKER DIG SOM
• Har en akademisk -eller YH-utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom redovisning och rådgivning
• Har erfarenhet av att leverera ett bokslut
• Kan kommunicera obehindrat på svenska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
