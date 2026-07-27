Redovisningskonsult till HSB Norr
HSB Riksförbund ekonomisk förening / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2026-07-27
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Om rollen
HSB Norr söker en driven redovisningskonsult med intresse för fastighetsbranschen till vår avdelning Fastighetsekonomi med placering i Luleå.
Det är en bred och utvecklande roll där du har ett helhetsansvar för redovisningen och ekonomin, både i stort och smått för dina kunder som är bostadsrättsföreningar. Även bolagskunder kan förekomma. Med stöd av engagerade kollegor ansvarar du över din egen kundbas med möjligheten att självständigt driva ert samarbete framåt och ge våra kunder en långsiktig och trygg ekonomisk förvaltning, allt för att bidra till och skapa det goda boendet.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Din roll som redovisningskonsult på HSB Norr är rådgivande där dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Att skapa en bra relation med dina kunder och kollegor
Leveransansvar inom ekonomisk förvaltning, som exempelvis bokslut, budget och skattedeklarationer.
Löpande bokföring och övriga administrativa uppgifter
Du kommer även få friheten att exempelvis utforma leveransplaner och utveckla samarbetet och relationen med just dina kunder.Dina personliga egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess då du blir ett viktigt ansikte utåt för företaget. Som person är du ansvarstagande och lösningsorienterad och gillar att arbeta med siffror. Du är van att strukturera och organisera din vardag och trivs väl med kundkontakt då dialog med våra kunder och övriga fastighetsägare förekommer dagligen. Därför ser vi att du som söker är social och trivs med många kontaktytor i ett konsultativt arbetssätt.
Då vi är en stor avdelning med många externa och interna kontakter är god samarbets- och kommunikationsförmåga viktigt för att du ska trivas hos oss.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker denna tjänst har:
Utbildning inom ekonomi från universitet eller yrkeshögskola
Arbetslivserfarenhet inom yrket, gärna med tidigare erfarenhet av redovisning
Goda kunskaper i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med bolagskunder
Vi erbjuder dig
Hos oss på HSB Norr blir du en del av ett engagerat och välkomnande team som arbetar utifrån HSBs värdegrund – Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Vi är stolta över vår nära relation till våra medlemmar och bostadsrättsföreningar som är vår kärnverksamhet, och vi strävar efter att vara en arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd, delaktig och betydelsefull.
Vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö där du arbetar självständigt med frihet under ansvar med stöd av kunniga kollegor och bred specialistkompetens inom organisationen. Hos oss får du möjlighet att växa, både professionellt och personligt, genom utbildningar, erfarenhetsutbyte och kontinuerligt stöd.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse med placeringsort Luleå. Vi kommer påbörja urvalet efter att ansökningstiden har gått ut.
På sikt vill vi även att du tar dig an rollen som HSB-ledamot, dvs. medverkar i en bostadsrättsförenings styrelse. Där stödjer du styrelsen i deras arbete och tillvaratar medlemmarnas intressen.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta Teamchef Amanda Wiklund Wårell på telefon 010-303 20 85 eller amanda.wiklund.warell@hsb.se
.
Välkommen med din ansökan!
Om HSB Norr
HSB Norr är den nordligaste av de regionala HSB-föreningarna och verkar från Umeå i söder till Kiruna i norr. Vi ägs av våra ca 40 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteutbud är brett och innefattar förvaltningstjänster och tjänster inom fastighetsutveckling, nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi arbetar för ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan samt utveckling av hållbara tjänster och produkter. HSB är också en viktig samhällsaktör som bidrar till ett inkluderande samhälle som värdesätter jämställdhet och mångfald.
Delar du vår passion för att skapa framtidens hållbara boenden?
Vill du läsa mer om oss på HSB Norr, gå gärna in på vår hemsida https://jobb.hsb.se/pages/hsb-norr
och få mer information gällande förmåner och roller.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965450-2118655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Riksförbund ekonomisk förening
, https://jobb.hsb.se
Smedjegatan 9 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Arbetsplats
HSB Jobbnummer
10013482