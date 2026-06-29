Redovisningskonsult till Global Redovisning!
Bravura Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en driven redovisningskonsult som trivs i ett högt tempo och vill ta stort ansvar? På Global Redovisning får du en central roll med egna kunder och möjlighet att utvecklas till en nyckelperson i en växande byrå.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Global Redovisning.Om företaget
Global Redovisning är en redovisningsbyrå som funnits i över 20 år och som idag befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Bolaget har en uttalad ambition att fortsätta expandera, både organiskt och genom förvärv.
Kunderna består av små och medelstora bolag samt större koncerner, och arbetet sker i nära samarbete med kunderna där Global Redovisning strävar efter att vara en långsiktig partner och en naturlig första kontaktpunkt i frågor som rör ekonomi och redovisning. En central del av erbjudandet är tjänsten Ekonomisupport, där de i praktiken fungerar som kundens externa ekonomiavdelning.
Arbetet bedrivs i team med löpande och ofta daglig kundkontakt, och verksamheten präglas av struktur, kvalitet och ansvar i leveransen. Kulturen är professionell och samarbetsinriktad med tydliga förväntningar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas och ta ett ökat ansvar.Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult ansvarar du för årsredovisning, års- och månadsbokslut samt inkomstdeklarationer. Du är kundansvarig och ser till att de olika kundprojekten flyter på som det ska. I rollen ingår även till viss del den löpande bokföringen, fakturaattestering och hantering av månadsrapporter.
Global Redovisning arbetar nära sina kunder och värdesätter en helhetssyn på ekonomiarbetet. Du agerar rådgivande och tillsammans med kunden driver deras ekonomiarbete framåt. Vidare får du i tjänsten möjlighet att vara en del av en personlig byrå och påverka både framtiden och företagskulturen. Beslutsvägarna är korta, vilket gör det lätt att fatta beslut och göra skillnad.
Driva månads- och årsbokslut
Upprätthålla årsredovisningen
Kundansvar där du sammanställer underlag och bistår kund
Löpande redovisning, månadsrapporter och fakturaattestering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Minst fem års arbetslivserfarenhet från redovisningsbyrå, med god förståelse för samtliga delar i redovisningsprocessen.
Erfarenhet av kundansvar
God dator- och systemvana, erfarenhet av Fortnox är meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande om du är auktoriserad redovisningskonsult
Meriterande med erfarenhet av koncernredovisning
För att lyckas i rollen är du självgående i din leverans och trygg i dialogen med kund. Du har vana av att hantera flera parallella uppdrag och trivs i en miljö där det händer mycket samtidigt. Arbetstempot är stundtals högt med ett stort inflöde av ärenden och kunddialoger, vilket ställer krav på att du kan prioritera, strukturera och fatta egna beslut i vardagen. Du är en person som tar ansvar, driver ditt arbete framåt och motiveras av att utvecklas. För rätt person finns stora möjligheter att snabbt ta ett utökat ansvar och bli en nyckelperson i verksamheten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Norrtull, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7883304-2074694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9982715