Redovisningskonsult till EKOtid Värmland
2025-12-10
EKOtid erbjuder kundanpassad ekonomiadministration genom personligt engagemang och med hög kvalitet. Vi är ett tryggt alternativ för alla bolagsformer som väljer att outsourca sina ekonomitjänster. Vi är stolta över att för andra året i rad, 2025, ha blivit utsedda till Di Gasell - en utmärkelse som delas ut av Dagens Industri till de snabbast växande företagen i landet.
EKOtid har hittills haft kontor i Örebro men etablerar sig nu i Värmland. Vi är ett kompetent och positivt gäng som jobbar nära och stöttar varandra, och vi drivs av att ge den bästa servicen till våra kunder. I dagsläget är vi cirka 20 medarbetare och vi växer för varje dag som går!
Välkommen till en familjär och trevlig arbetsplats.
Läs mer på https://ekotid.se/
Redovisningskonsult till EKOtid Värmland
Just nu söker vi dig som är en nyfiken ekonom och vill arbeta mot olika spännande branscher och företag. Hos oss på EKOtid får du möjligheten att arbeta nära kunder i en utvecklande och framåtlutad organisation. Kundkontakten är en central del i rollen, vilket ger dig möjlighet att skapa långsiktiga relationer och ett nära samarbete med våra kunder.
Rollen som ekonomikonsult
I rollen som ekonomikonsult på EKOtid kommer du att jobba med varierande uppgifter hos våra kunder i en föränderlig vardag. Du jobbar både med nya och befintliga kunder och i ägarledda bolag med bl a ekonomiska ägarfrågor. Vi ser gärna att du trivs i utvecklandet av nya processer och är nyfiken på digitalisering då detta är någonting som vi vill bli ännu bättre inom!
Vi söker dig som:
Har en utbildning inom ekonomi.
Har 2-5 års praktisk erfarenhet som controller, redovisningsekonom eller ekonomiansvarig, gärna i konsultroll.
Är trygg i din kunskap och kan ge råd och förslag till kunder.
Har goda kunskaper i svenska och engelska samt är van att arbeta i Excel.
Meriterande om du har kunskap i flera olika affärssystem och är intresserad av systemfrågor.
Vi ser att du är serviceinriktad och drivs av att skapa värde och bidra till våra kunders lönsamhet och tillväxt. Om du är lösningsorienterad, ser möjligheter i arbetet och är ansvarstagande tror vi att du kommer att trivas bra hos EKOtid. Då du har många kontaktytor i din roll är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och kommunikation gentemot såväl dina kollegor som dina kunder.
Vi ser fram emot din ansökan och att du blir vår nästa lagspelare i EKOtids fortsatta tillväxt!
Känner du igen dig i beskrivningen?
Om du gör det, ser vi fram emot din ansökan snarast, dock senast 20 januari 2026.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-konsult Helena Fiedler, tel. 070-591 90 33.
