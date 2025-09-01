Redovisningskonsult till Contrado Väddö
Simplified Recruitment Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Norrtälje Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrtälje
2025-09-01
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplified Recruitment Sweden AB i Norrtälje
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Solna
eller i hela Sverige
Har du arbetslivserfarenhet från ekonomibranschen och känner dig trygg i redovisningsprocessen? Är du dessutom även en flexibel person som trivs i mötet med kund?
Då är det just dig vi söker!
Information om tjänsten
Vi på Contrado Roslagen behandlar det mesta av våra kunders företagsadministration. Vi arbetar inom olika branscher, företag, föreningar och ideella organisationer. Våra kunder är alltifrån de största organisationerna till de mindre nystartade företagen.
På kontoret är vi idag en sammansvetsad arbetsgrupp som nu behöver förstärkning, tveka inte på att ansöka redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
De första 9 månaderna kommer du att vara anställd som konsult hos oss på Simplified, med allas målsättning att sedan bli överrekryterad direkt till Contrado
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuds du en varierat och spännande roll som redovisningskonsult. I början av din anställning kommer du utifrån dina tidigare erfarenheter att få gå ett individanpassat onboarding program tillsammans med en kollega. Därefter erbjuds du goda möjligheter att utvecklas i din roll tillsammans med ett glatt gäng kollegor. Om du inte redan är auktoriserad redovisningskonsult så finns möjligheten att på sikt bli auktoriserad samt mycket mer.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult kommer du vara delaktig tillsammans med erfarna kollegor i arbetet med löpande bokföring, bokslut, deklarationer samt årsredovisningar. Redovisningssystemet som används är främst Visma administration samt Fortnox. Ansvaret och kundkontakten kommer att trappas upp allt eftersom du blir varm i kläderna och på sikt ansvarar du på egen hand över dina kunder.
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet av bokslut, deklarationer och årsredovisningar. I och med att du kommer att ta dig an en hel del kunder behöver du även ha en vana av att arbeta med människor. Meriterande i denna tjänst är om du har jobbat på en redovisningsbyrå tidigare eller besitter en bakgrund inom bokföring.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Contrado. För att komma in i rollen på ett bra sätt bör du vara noggrann, ordningsam samt ha ett sinne för siffror.
Krav för tjänsten är tidigare arbetslivserfarenhet inom redovisning samt körkort B och tillgång till bil. Publiceringsdatum2025-09-01Övrig information
Ort: Väddö
Anställningsform: Heltid
Tillträde: September eller enligt överenskommelse
Kontaktperson för rekryteringen: Josefine Nelander, josefine.nelander@simplifiedco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplified Recruitment Sweden AB
(org.nr 559239-8142) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Contrado Roslagen AB Kontakt
Josefine Nelander josefine.nelander@simplifiedco.se Jobbnummer
9484428