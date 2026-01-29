Redovisningskonsult till centrala Stockholm

Är du en självgående redovisningskonsult som trivs nära kunden och vill arbeta brett - från löpande bokföring till bokslut? Hos oss får du en varierad roll där du blir en viktig partner i våra kunders ekonomiarbete.
Om rollen
Som redovisningskonsult ansvarar du för att hantera kundernas redovisning från fakturering till bokslut. Du arbetar självständigt, har daglig kundkontakt och fungerar som en rådgivande partner i ekonomirelaterade frågor.

Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Löpande redovisning från ax till limpa

Självständigt bokslutsarbete

Support, rådgivning och kvalitetssäkring av kundernas ekonomiska processer

Kontinuerlig kundkontakt och relationsbyggande

Vem vi söker
Du är trygg i din redovisningskompetens och gillar att kombinera struktur med service. Du vill arbeta nära kundens verksamhet och trivs i en roll där du får både ansvar och variation.

Kompetenser och egenskaper

Erfarenhet av redovisning från ax till limpa

Erfarenhet från redovisningsbyrå

Serviceinriktad och bra på att prioritera i en dynamisk miljö

Nyfiken, driven och med intresse för ERP-system

Meriterande

Erfarenhet från produktbolag - gärna ehandel, retail eller FMCG - samt verksamheter med lagerhållning

Erfarenhet av Visma Business

Vi erbjuder

En spännande och varierad roll där ingen dag är den andra lik

Möjlighet att utveckla din kompetens inom både ekonomi, processer och system

Fina lokaler i centrala Stockholm och en kultur som värdesätter kvalitet, engagemang och långsiktighet


Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att komma i kontakt!

