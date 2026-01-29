Redovisningskonsult till centrala Stockholm
Är du en självgående redovisningskonsult som trivs nära kunden och vill arbeta brett - från löpande bokföring till bokslut? Hos oss får du en varierad roll där du blir en viktig partner i våra kunders ekonomiarbete.
Om rollen
Som redovisningskonsult ansvarar du för att hantera kundernas redovisning från fakturering till bokslut. Du arbetar självständigt, har daglig kundkontakt och fungerar som en rådgivande partner i ekonomirelaterade frågor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Löpande redovisning från ax till limpa
Självständigt bokslutsarbete
Support, rådgivning och kvalitetssäkring av kundernas ekonomiska processer
Kontinuerlig kundkontakt och relationsbyggande
Vem vi söker
Du är trygg i din redovisningskompetens och gillar att kombinera struktur med service. Du vill arbeta nära kundens verksamhet och trivs i en roll där du får både ansvar och variation.
Kompetenser och egenskaper
Erfarenhet av redovisning från ax till limpa
Erfarenhet från redovisningsbyrå
Serviceinriktad och bra på att prioritera i en dynamisk miljö
Nyfiken, driven och med intresse för ERP-system
Meriterande
Erfarenhet från produktbolag - gärna ehandel, retail eller FMCG - samt verksamheter med lagerhållning
Erfarenhet av Visma Business
Vi erbjuder
En spännande och varierad roll där ingen dag är den andra lik
Möjlighet att utveckla din kompetens inom både ekonomi, processer och system
Fina lokaler i centrala Stockholm och en kultur som värdesätter kvalitet, engagemang och långsiktighet
