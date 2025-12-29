Redovisningskonsult med erfarenhet av M3
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-12-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred och utvecklande redovisningsroll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka arbetssätt, processer och system? För kunds räkning söker vi på SJR en självgående och noggrann redovisningskonsult som vill arbeta nära ekonomiavdelningen och få stor insyn i hela ekonomiflödet.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
I denna roll får du en central position i att flytta ansvaret för redovisningen från en extern shared service funktion till företagets interna finansavdelning. Du arbetar tätt med ekonomichef, controllers och revisorer och får möjlighet att utveckla arbetssätt samt bidra till effektivare processer.
Organisationen är liten och prestigelös, med fokus på kompetens, engagemang och samarbete. Här ges du möjlighet att växa i ansvar och fördjupa dina kunskaper inom ekonomisystem och processer.
Ansvarsområden
• Flytta redovisningsansvaret från extern lösning till intern finansavdelning
• Se över arbetssätt och anpassa dem till moderbolagets processer
• Genomföra effektiviseringar i rutiner och system
• Ansvara för löpande bokföring samt moms- och skatterapportering
• Upprätta månads- och kvartalsbokslut samt analysera resultat och balans
• Stötta i revision och ta fram nödvändiga underlag
• Arbeta självständigt, driva arbetet framåt och vara en viktig kontaktpunkt för kollegor
Lämplig bakgrund
• Flerårig erfarenhet av redovisning och ekonomiarbete
• Erfarenhet av månadsbokslut och vilja att utvecklas vidare i ansvar
• Mycket goda kunskaper i M3 - detta är ett krav!
• Goda kunskaper i ExcelDina personliga egenskaper
Du är självgående och trygg i att ta ansvar, samtidigt som du arbetar noggrant, strukturerat och analytiskt. Därtill kommunicerar du tydligt och har lätt för att samarbeta med kollegor och andra funktioner i organisationen. Vidare är du initiativtagande och motiveras av att förbättra och effektivisera processer, där du gärna tar egna initiativ för att driva arbetet framåt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_interim__natur_annons-37-1.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9665020