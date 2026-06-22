Redovisningskonsult med eget kundansvar till Umeå

value & friends AB / Redovisningsekonomjobb / Umeå
2026-06-22


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Value & Friends AB är en modern redovisningsbyrå som finns i Skellefteå, Umeå, Vindeln och Lycksele. Vi hjälper lokala företag att växa genom våra tjänster inom redovisning, lön, skatt och juridik. Nu söker vi dig som vill bli en nyckelperson i vårt engagerade team.
Hos oss får du ett varierat och utvecklade arbete med eget kundansvar. Du kommer att arbeta självständigt med hela kedjan, dock främst med bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning. Då vi arbetar mycket digitalt förutsätter vi att du är bekväm med moderna affärssystem och digitala flöden. Vi lägger stor vikt vid kundkontakt och rådgivning, vilket innebär att rollen kräver god social kompetens och affärsförståelse.
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi (tex YH/KY eller högskola) Du har minst 5 års arbetslivserfarenhet av självständigt redovisningsarbete på byrå eller som redovisningsekonom. Du är strukturerad, noggrann och van att arbeta mot deadlines. Det är starkt meriterande om du är auktoriserad redovisningskonsult via FAR eller Srf Konsulterna, men inget krav.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med engagerade kollegor. Konkurrenskraftig lön och kontinuerlig kompetensutveckling. Flexibilitet och god balans mellan arbete och fritid.
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Mail
E-post: mari.viklund@valueandfriends.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
value & friends AB (org.nr 556862-1725)

Kontakt
Mari Viklund
mari.viklund@valueandfriends.se
0706949747

Jobbnummer
9972219

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