Redovisningskonsult med brett administrativt ansvar
2025-10-15
Vi söker dig som vill arbeta brett med ekonomi och administration och som tycker om att ha koll på saker, ta ansvar och få jobbet gjort.
Det här är en roll för dig som har grundläggande kunskaper inom redovisning och vill växa in i en tjänst med mycket variation och eget ansvar. Du kommer att arbeta nära flera av våra kunder, framför allt små och medelstora företag, där du hjälper till med bokföring, löner och annan administration som behöver fungera i det dagliga arbetet.
Det viktiga är att du är noggrann, nyfiken och inte rädd för att ta tag i saker. Hos oss får du en självständig roll där du kan utvecklas i din egen takt och bli en viktig del av våra kunders verksamheter.
Om Nilson Consulting
Nilson Consulting är ett mindre konsultbolag som hjälper företag med redovisning, administration och verksamhetsstöd. Vi arbetar nära våra kunder, ofta små och medelstora bolag, och ser till att de har ordning på ekonomin, på sina papper och på sina processer.
Det kan handla om att sköta löpande bokföring, sätta upp enkla rutiner, stötta med löneunderlag eller bara vara ett bollplank i vardagen. Vi fokuserar på att skapa struktur och effektivitet, utan onödigt krångel.
Du kommer att arbeta med flera olika kunder, men börjar med ett större uppdrag hos ett företag i Motala som arbetar med industriella installationer, en verksamhet med högt tempo, många parallella projekt och internationella kontakter. Här får du en central roll i att hålla ihop ekonomin och administrationen i en vardag som ställer krav på både struktur, tempo och flexibilitet.
Samtidigt befinner sig Nilson Consulting i en tillväxtfas, där vi tar in fler uppdrag från små och medelstora företag som behöver hjälp med sin ekonomi. På sikt kommer du att få ett helhetsansvar för flera sådana kunder, med uppgifter som löpande bokföring, rapportering, moms, löner och deklarationer. Det innebär att du både får arbeta nära verksamheten och ha stor frihet att själv planera och strukturera ditt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Avstämningar och rapportering
Underlag till löner och fakturering
Hantering av tidrapporter, arbetsordrar och kvitton
Kontakt med leverantörer, bemanningsbolag och myndigheter
Administrativa rutiner och dokumenthantering
Stöd till företagsledning och projektansvariga
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom ekonomi/redovisning
Har koll på grunderna i bokföring, gärna även löner, moms, bokslut & årsredovisning
Är van att ta eget ansvar och trivs med att arbeta självständigt
Är strukturerad, lösningsfokuserad och gillar att skapa ordning
Har god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system
Talar och skriver svenska obehindrat och har goda kunskaper i engelska
Har du tidigare arbetat med mindre företag där du haft en bred roll, så är det ett extra plus, men det viktigaste är att du vill utvecklas i rollen och har rätt inställning.
Vi erbjuder:
En varierad och utvecklande roll med stort ansvar
Möjlighet att arbeta med flera olika kunder och verksamheter
En trygg anställning i ett mindre, flexibelt konsultbolag
En vardag där du gör skillnad, på riktigt
Låter det här som något för dig? Tveka inte att söka!
