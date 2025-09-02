Redovisningskonsult, Lidköping/Vara/Grästorp
2025-09-02
Ludvig och Co erbjuder spetskompetens inom ekonomi, juridik, och fastigheter till landets företagare. Medöver 1000 medarbetare på närmare 100 orter över hela landet har vi en oslagbar kompetensbredd. Vill du hänga med på vår resa? Vi ger dig kraft att växa!
Om rollen
Som Rådgivare har du ett nära samarbete med våra kunder och bidrar med proaktiv rådgivning som gör skillnad. Din roll hos oss innebär:
• Bokslut och deklarationer, ekonomistyrning och skatterådgivning.
• Löpande redovisning, där fördelningen kommer anpassas efter kundernas och teamets behov.
• Kund- och uppdragsansvar där du leder och kvalitetssäkrar gemensam leverans tillsammans med dina kollegor.
• Du, liksom övriga medarbetare, har en viktig roll i utvecklingen av ett lönsamt och framgångsrikt team med digitala tjänster i framkant.
Vill du vara med och forma framtidens rådgivning?
Hos Ludvig och Co i Lidköping, Vara eller Grästorp får du arbeta med företag inom många olika branscher - från entreprenörer och småföretagare till väletablerade bolag.
Vi ligger långt framme i digitalisering och erbjuder moderna verktyg som gör det möjligt att fokusera på rådgivning och kundvärde. Du blir en del av ett familjärt och stöttande team som värnar om varandra, där samarbete och trivsel är minst lika viktigt som kompetens och utveckling.
Vi erbjuder
Vi ger dig verktyg och stöd för att växa i din roll och hos oss finns det inga gränser för vad du kan utvecklas inom. Vi har ett stort utbud av lärande och tror att det mesta du lär dig sker i vardagen. Därför har du en chef som kan ditt kompetensområde och massor av kollegor med spetskompetens att dela kunskaper med. Du har flexibla arbetsvillkor och bra förmåner så att hela livet kan gå ihop, exempelvis:
Flextid och möjlighet till distansarbete.
Förkortad arbetstid del av sommarhalvåret.
Friskvårdsbidrag 5000 kr.
Utfyllnad av föräldralön.
Nyfiken på att veta mer om våra förmåner? Läs här
Vi söker dig
För att passa i rollen hos oss har du:
• Erfarenhet från rollen som redovisningskonsult är meriterande.
• Akademisk utbildning inom ekonomi från exempelvis YH, högskola eller universitet.
Om du har god samarbetsförmåga, vilja att bidra till utveckling och vill göra skillnad för Sveriges företagare kan du passa i vårt team.
