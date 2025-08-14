Redovisningskonsult heltid
2025-08-14
Vi behöver en tjej eller eller killa som brinner för redovisning, vill lärt sig allt om löpande bokföring, momsdaklarationer, digitaliserad redovisningshantering och allt det andra som har med redovisning att göra. Som redovisningskonsult spelar du en viktig roll i arbetet med att identifiera, driva och implementera förbättringsåtgärder tillsammans med våra övriga medarbetare. Rollen innebär ett självständigt ansvar för dina kunders löpande redovisning, avstämningar, momsredovisning fram till att årsredovisning och inkomstdeklaration ska upprättas.
Har du även goda kunskaper inom lönehantering får du även ta hand om lönehantering av några av våra kunder.
Vårt rökfria kontor ligger centralt i Stockholm i Drottninggatsbacken strax söder om Tegnergatan med Rådmansgatan som närmaste tunnelbanestation och Odenplan som närmaste Pendeltågsstation. Vi är sju som jobbar här och är från åldern 26 år och uppåt.
Vid sidan om redovisning bistår vi med att hjälpa till med allt från att bilda till att likvidera bolag och ekonomiska föreningar.
Våra kunder, vad gäller redovisning är både svenskägda och utlandsägda aktiebolag.
De flesta redovisningskunder kommer genom rekommendationer från andra kunder. Detta gäller både redovisning och bolagsärenden. En del kunder kommer även via vår webbplats www.ab.se
som vi hu håller på att uppdatera. Vi håller även på att bygga en ny webbplats www. href='https://workpermit-sweden.se' rel='nofollow'>https://workpermit-sweden.se
för vår tjänst att bistår utländska företag att etablera sig i Sverige.
Vi söker dig som har arbetat med redovisning i minst fem år, och har koll på allt vad redovisning innebär. Du är en van användare av Excel och Word som är dagliga verktyg för dig. Har god erfarenhet av digitaliserad redovisning. Du måste tala svenska flytande. Kunskaper i andra språk är en klar merit. Vi har kunder vars modersmål är engelska, arabiska, indiska, turkiska, ukrainska m.fl. Du har höga ambitioner i din yrkesroll och strävar, precis som vi, att ständigt bli bättre på det du gör.
Är du dessutom ett datageni kommer chefen att bli jätteglad för nu är det han som får rycka ut när det är problem med datorer, vårt Intranät eller Internet.
Som person är du noggrann. Att vara noggrann är A och O för den som jobbar med redovisning. Det gäller att göra rätt från början. Du är inte rädd för att "hugga i".
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att sköta redovisningen för några av våra kunder. Arbetet innebär löpande bokföringen, kund- och leverantörsreskontra, moms- och skattedeklarationer och avstämningar fram till att årsredovisningaar och inkomstdeklarationer ska upprättas.
Arbetet kan variera mycket - det är alltid kundernas behov som styr.
Redovisningsbranschen är i ständig utveckling. Det sker lagändringar och teknikutveckling som vi måste hänga med i, datorer, internet, mobilappar och AI gör sitt intåg i redovisningen och det gäller att hitta rätt lösning för varje kund.
Det innebär att Aktiebolagstjänst är i en ständig förändrings- och tillväxtfas med behov av att processer och rutiner anpassas och utvecklas. Här hoppas vi att du har förmågan att se hur vi ytterligare ska kunna anpassa och utveckla våra rutiner och system.
Vår huvudsakliga verksamhet är att sköta redovisning och lönehantering för våra kunder. Du kommer att få chansen att vara med på en rolig resa mot att utveckla framtidens redovisningsbyrå. Genom ett bra teamarbete och stort engagemang ligger fokus på att leverera hög kvalité till våra kunder.
Eftersom vi är ett litet företag måste du även räkna med att behöva rycka in och hjälpa till med andra uppgifter.
Det händer mycket inom redovisning därför har vi kontinuerlig intern utbildning. Dels på kontoret. Två gånger om året åker vi på tredagarskonferens del för att förkovra oss men även för att ha trevligt och bli ett bra gäng. Bl.a. har vi varit i Paris, Lissabon. Berlin, Reykjavik, Madrid, Helsingfors, Tallinn. Vart tycker du vi ska åka nästa gång.
Vi erbjuder en resa fylld med spännande och utvecklande arbetsuppgifter. Du som uppfyller kraven om minst 5 års erfarenhet, av redovisning är välkommen att söka tjänsten Så ansöker du
