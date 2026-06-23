redovisningskonsult
Randstad AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Är du en ambitiös ekonom som vill ha stort utrymme att växa? Motiveras du av att arbeta digitalt, nära entreprenörer och i en företagskultur där din personliga utveckling står i centrum? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Vår kund är en snabbväxande, modern och helt digitaliserad aktör inom redovisning och affärsrådgivning. De tror stenhårt på ett mänskligare arbetsliv där erfarenhet inte mäts i kontroll, utan i omdöme, ansvar och förmågan att skapa genuint värde för kunderna.
Inför en spännande tillväxtfas under hösten 2026 expanderar de nu sitt team i Stockholm och söker både dig som vill ta nästa kliv i karriären och dig som redan är en trygg, senior rådgivare. Rollen anpassas helt efter din erfarenhet och förmåga – här är det du som sätter gränserna för hur långt du vill nå.
Ansvarsområden
Roll 1: Redovisningskonsult & Rådgivare
För dig med minst tre års erfarenhet som vill utvecklas till ett starkt affärsmässigt bollplank. Tillsammans med ditt team arbetar du i helt digitala processer med löpande bokföring, rapportering samt upprättande av bokslut och årsredovisning. Du får en skräddarsydd personlig utvecklingsplan utifrån vad du tycker är roligt och vill bli bättre på.
Roll 2: Senior Redovisningskonsult / Kundansvarig
För dig med djupare redovisningskompetens som vill kombinera analys, planering och helhetsansvar för mer komplexa kunduppdrag. Du driver uppdrag självständigt utan detaljstyrning och arbetar bland annat med:
Koncernredovisning, konsolidering och bokslut på månads-, kvartals- och årsbasis.
Finansiell planering, budgetering, prognoser, kassaflödesanalyser och likviditetsstyrning.
Managementrapportering och strategiskt beslutsstöd till ägare och ledningsgrupper.
Coaching och handledning av kollegor samt kvalitetssäkring av leveranser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och som motiveras av att ta stort ansvar. Eftersom du kommer att arbeta nära entreprenörer och ägarledda bolag har du ett genuint intresse för affärer och företagande. Du har en förmåga att förklara komplexa ekonomiska frågor på ett enkelt och pedagogiskt sätt som skapar trygghet för kunden, och du delar gärna med dig av din kunskap till dina kollegor.Kvalifikationer
Utbildning: Ekonomiutbildning (kandidat, KY/Yrkeshögskola) eller annan relevant utbildning för rollen.
Erfarenhet: Minst 3 års erfarenhet av redovisning. För den seniora rollen ser vi att du har minst 5 års erfarenhet, varav minst 2 år som kundansvarig på redovisningsbyrå (med ansvar för kvalitet, leverans och projektlönsamhet).
System: Goda kunskaper i Fortnox. Erfarenhet av Capego eller liknande bokslutsprogram är starkt meriterande.
Kompetens: För den seniora rollen krävs att du är helt självständig i upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Du ska även ha erfarenhet av koncernredovisning, inkomstdeklarationer samt finansiell planering & analys. För Roll 1 är det starkt meriterande om du har påbörjat eller gjort delar av detta tidigare, men här finns också stora möjligheter att lära dig och utvecklas inom det hos kunden. Erfarenheter
KonsultOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/3ab48eb6-3d45-45b5-b4de-7a5842c65def
Magnus Ladulåsgatan 4 (visa karta
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118 66 STOCKHOLM Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9975759