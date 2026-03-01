Redovisningskonsult
Falkenbergs Kontorstjänst AB / Redovisningsekonomjobb / Falkenberg Visa alla redovisningsekonomjobb i Falkenberg
2026-03-01
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs Kontorstjänst AB i Falkenberg
Falkenbergs Kontorstjänst söker en erfaren redovisningskonsult. Vi ser att du har ekonomisk utbildning från högskola och flerårig erfarenhet av bokföring,bokslut och deklarationer. Hos oss får du en inspirerande miljö och blir en del av arbetslaget. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och är måna om att hålla oss uppdaterade på de senaste nyheterna och lagarna inom ekonomi. I arbetet är du självgående och sköter löpande bokföring samt ansvarar för dina kunders deklarationer. Du är samtidigt en del av gruppen där vi tillsammans arbetar för att möta alla kunders behov. Erfarenhet av arbete i Fortnox och Wolters Kluwer är meriterande. Vi ser att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du ska vara lösningsinriktad och ha förmågan att se saker ur olika perspektiv. Falkenbergs Kontorstjänst arbetar nära kunderna och det kräver att du är van vid kundkontakt och har hög social kompetens samt arbetar för att bygga långsiktiga relationer.
Falkenbergs Kontorstjänst AB är en redovisningsbyrå som startade 2007 och har 4 medarbetare. Vårt kontor är etablerat i Falkenberg och vi har kunder över hela västra Sverige. Vår vision är att rådgiva företag till framgång och erbjuda tjänster inom bland annat fakturering, löneadministration, bokföring, bokslut och deklarationer. Vi arbetar ständigt för att utveckla och implementera digitala verktyg och lösningar för att effektivisera redovisningsprocesser .
Ansökningar hanteras fortlöpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: info@fbgkontorstjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs Kontorstjänst AB
(org.nr 556675-1862), https://fbgkontorstjanst.se
Sandgatan 16 (visa karta
)
311 75 FALKENBERG Kontakt
Patrik Persson patrik@fbgkontorstjanst.se 0346-82814 Jobbnummer
9769763