Redovisningskonsult
Awinto AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Awinto AB i Stockholm
, Uppsala
, Åre
eller i hela Sverige
Är du en driven och analytisk person med ett intresse för redovisning och företagsrådgivning? Vill du vara en del av ett team som hanterar redovisning och skatt för några av Stockholms spännande företag?
Då kan rollen som redovisningskonsult i Kista vara perfekt för dig! Just nu söker vi redovisningskonsulter till vårt team.
Du kommer vara en del av vårt team i Stockholm som fokuserar på att effektivt hantera våra kunders hela ekonomiflöde och rapporteringskrav inom redovisning och skatt. Med högsta servicekvalitet och högsta tekniska utvecklingsnivå reducerar vi ineffektivitet och risk samt driver förbättring och utveckling hos våra kunders ekonomi- och skattefunktioner. Vi gör en viktig skillnad och våra medarbetare är centrala i denna verksamhet. Teamet består av rådgivare, skattekonsulter och redovisningskonsulter som jobbar nära tillsammans.
Din roll som redovisningskonsult
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära kompetenta kollegor inom redovisning, skatt, revision och rapportering. Du får möjlighet att utveckla din expertis samtidigt som du bidrar till att implementera nya kundlösningar och standardisera arbetssätt. Rollen innebär varierande och utmanande arbetsuppgifter där du får arbeta med både svenska och internationella uppdragsgivare. Du blir en viktig del av vårt team och får chansen att påverka och förbättra processer inom ekonomistyrning och rapportering.
Kvalifikationer för tjänsten
Högskole-/universitetsexamen från ekonomprogrammet eller annan relevant utbildning
God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska och engelska. Fler språk är meriterande.
Minst några års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning, skatt, revision eller motsvarande konsultroll
Som person:
Stark teamkänsla
Intresse av system och processer
Intresse för redovisning och skatt och vill utvecklas i en affärsorienterad organisation med multikulturell miljö
Utvecklad analytisk förmåga, problemlösningsorienterad och god känsla för detaljer
Vad vi erbjuder dig:
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i ett högintegrerat team och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Ta fram det bästa i dig själv genom att kontinuerligt investera i ditt personliga välbefinnande och din karriärutveckling.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
På Awinto värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss. Vi finns här för att stötta dig.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: info@awinto.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Awinto AB
(org.nr 559403-0297) Arbetsplats
Awinto Jobbnummer
9598087