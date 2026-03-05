Redovisningskonsult - konsult / interim / Try & Hire
Till vår uppdragsgivare i Malmö söker vi nu en erfaren redovisningskonsult som kan bidra direkt i leveransen och vara delaktig i fortsatt digitalisering av arbetssätt och processer.
Uppdraget kan inledas som konsult / interim med möjlighet till Try & Hire för rätt person.
• Löpande bokföring * Bokslut och deklarationer * Kunddialog och rådgivning * Bidra till digitala och effektiva arbetssätt
Måste-krav
• Minst 3 års praktisk erfarenhet av redovisning från byrå eller mindre bolag * Van användare av Fortnox * Goda referenser från tidigare uppdrag
Praktiskt
Malmö (helst på plats, hybrid möjligt) Start: snarast möjligt Omfattning: helst heltid - konsult / interim / Try & Hire
